Colby Covington afirma que quebrou o pé ‘nos primeiros 30 segundos’ da luta com Leon Edwards no UFC 296

Colby Covington inicialmente citou a ferrugem do ringue após quase dois anos de folga como a razão para seu desempenho sem brilho contra Leon Edwards no UFC 296.

Agora, o sempre franco meio-médio afirma que também sofreu uma lesão no início da luta do último sábado à noite.

Durante uma aparição no podcast PBD, Covington alegou que quebrou o pé quando o cotovelo de Edwards bloqueou o primeiro chute que ele deu. Covington disse que sabia que a lesão era grave, mas não poderia contar aos seus treinadores no canto, temendo que a informação fosse captada durante a transmissão e chegasse a Edwards.

“Quebrei o pé nos primeiros 30 segundos da luta, o que as pessoas ainda não sabem – os raios X vão começar a sair”, disse Covington. “O primeiro minuto da luta. Tenho a foto no meu celular, do momento exato em que ele pousou no cotovelo dele.

“Você sente que está inchando. No final do primeiro round você é como um homem que dói. Normalmente eu sento no banquinho e não queria sentar no banquinho. Aterrissou bem no cotovelo direito, na parte superior do pé.

Desde o início da luta, Covington não se envolveu muito com Edwards, sentando-se com o pé traseiro perto da jaula enquanto o atual campeão meio-médio do UFC disparava contra ele de fora. O primeiro chute que ele deu pareceu passar pelo cotovelo de Edwards, mas não fez contato.

Edwards também acertou uma série de chutes violentos nas pernas que causaram hematomas enormes na coxa de Covington e desaceleraram o ex-lutador All-American.

Após a derrota, Covington acredita que a lesão no pé afetou seu desempenho muito mais do que qualquer coisa lançada por Edwards na luta de cinco rounds.

“Eu realmente não consegui pisar nele, então é por isso que ele deu alguns chutes na minha coxa direita”, disse Covington. “Porque meu pé esquerdo estava quebrado, então eu estava colocando todo o meu peso na coxa direita. Isso é terrível.

“No final da luta, eu pensei apenas lidar com a dor e começar a levantar a perna direita e começar a controlar alguns desses chutes. Ele não começou a chutar depois do quarto assalto, porque estava sentindo que eu estava acertando o timing dos chutes e não queria quebrar a perna no meu joelho.”

Covington acabou perdendo a decisão, sua terceira derrota em três tentativas de conquistar o cinturão indiscutível do UFC. Imediatamente depois, ele promoveu a narrativa de que merecia a vitória. O CEO do UFC, Dana White, discordou, dizendo que Covington parecia “lento e velho” em uma luta em que Edwards venceu quatro dos cinco rounds no placar.

Covington caiu para 2-3 em suas últimas cinco lutas no UFC, mas ele acredita que sua lesão no pé foi a verdadeira culpada por seu fraco desempenho.

“É difícil”, disse ele. “Isso limita sua mobilidade. Eu realmente não consegui me mover depois disso. Eu estava meio preso no lugar e só estava tentando ter certeza de que conseguiria superar a luta. Eu nunca desisti.”