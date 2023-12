Colby Covington critica Sean Strickland por causa da postura em relação às mulheres e anula a disputa pelo título de Belal Muhammad após o UFC 296

Colby Covington pode estar lutando pelo ouro dos meio-médios no UFC 296, mas ele definitivamente tem planos de adicionar mais títulos ao seu currículo, incluindo seu desejo de destronar o atual rei dos médios, Sean Strickland.

Antes de sua luta com Leon Edwards no sábado, Covington disse que “adoraria dar um tapa” em Strickland enquanto o chamava de “tão estúpido”, mas acontece que sua briga com o sempre franco canhão de 185 libras corre um pouco Deeper. Dirigindo-se a Strickland na quarta-feira durante o media day do UFC 296, Covington mirou em Strickland mais uma vez enquanto criticava o campeão do UFC por sua postura em relação às mulheres.

“Vocês não conseguem se identificar?” Covington disse ao se dirigir a Strickland. “Quero dizer, o cara disse que as mulheres só pertencem à cozinha. Se você contasse isso para minha amiga Candace Owens, ela literalmente correria em círculos ao redor dele e o faria parecer o jabroni amador que ele é.

“O cara é a luta mais fácil da categoria. Há uma razão para ele ter fugido da minha divisão. Porque ele não conseguiu cortar. Então, estou apenas falando sobre o que todos acreditam e pensam também.”

É claro que Strickland não é estranho a fazer declarações controversas, como a sua declaração de que “é preciso colocar as mulheres de volta na cozinha” e retirá-las do mercado de trabalho. Strickland também criticou o MMA feminino e até brigou com a ex-campeã do UFC Valentina Shevchenko.

De alguma forma, Covington agora está defendendo essa causa como parte do motivo pelo qual ele tem esse problema com Strickland. Por mais que Covington queira essa luta, ele ainda não está pronto para saltar para o peso médio.

“Todo mundo sabe que 170 é a divisão principal, é a divisão mais difícil do UFC”, disse Covington. “Então é com isso que a maioria das pessoas na Terra anda, cerca de 170 libras. Então é claro, [Khamzat Chimaev] estava com medo de lutar, havia algumas outras pessoas que estavam com medo de lutar. Agora estamos aqui. Tudo o que posso fazer é lutar contra quem eles colocam na minha frente.

“Quero disputar esse tricampeonato. Eu acho que poderia fazer isso. eu posso fazer [155 pounds] e eu posso fazer [185 pounds] e essa é a luta mais fácil se Sean Strickland ainda estiver lá. Então, posso tentar vencer Sean primeiro e depois descer para 55 e vencer aquele mongolóide. Mas tenho assuntos inacabados em 170 e a única maneira de tornar esta divisão grande novamente é estar ativo e eliminá-la primeiro. Então, até que eu faça isso, não vou entreter mais ninguém.”

Supondo que ele ultrapasse Edwards e se torne campeão indiscutível, Covington sem dúvida terá uma longa fila de adversários ansiosos para alcançá-lo.

Talvez o nome no topo da lista seja Belal Muhammad, que atualmente está em uma seqüência de 10 lutas invicto e vai pesar como reserva para a luta principal no sábado. Embora esse papel aparentemente solidifique Muhammad como o próximo na fila para a disputa pelo título, Covington realmente não tem nenhum interesse em enfrentá-lo.

“Não, quem quer lutar contra um racista?” Covington disse sobre Maomé. “Quero dizer, você poderia imaginar se eu dissesse que alguém ganhou algo com a cor da pele? Isso é absolutamente desprezível. É nojento. Esse cara não merecia nada. Não tenho culpa de ele não ser uma estrela. Você tem que se tornar uma estrela. Fui eu quem fez as coisas que precisavam ser feitas para me tornar uma estrela como eu. Que foi que ele fez? Ele não fez nada.

“Ele está por aí dizendo ‘você ganhou isso por causa da cor da sua pele, é um privilégio dos brancos’. Você está brincando comigo? Cara, ele não vai conseguir nenhuma chance pelo título. Não haverá disputa de título para ele.”

Apesar de sua promessa de que Muhammad não terá chance de se tornar campeão, Covington quase imediatamente se contradisse ao afirmar que acabará lutando contra quem quer que o UFC coloque na sua frente, independentemente do nome.

“Há uma razão pela qual estou nesta posição, porque digo sim, sim, sim para todas as lutas”, disse Covington. “Eu nunca disse não. Não há outro cara na história deste esporte que disse mais sim para uma luta do que Colby ‘Chaos’ Covington.

“Colby é um homem sim. Ele adora esta empresa. Ele dirá sim a qualquer luta. Só quero fazer as maiores e melhores lutas para os fãs e para a empresa e é isso que farei quando for campeão.”