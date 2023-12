Colby Covington explica por que o UFC não permite que Donald Trump o leve ao octógono

Colby Covington teve uma paralisação única planejada para o UFC 296.

“Chaos” consegue sua terceira chance no status indiscutível de campeão dos meio-médios neste sábado, quando enfrenta o defensor Leon Edwards na T-Mobile Arena em Las Vegas. O ex-presidente Donald Trump estará presente de acordo com Covington, e ele afirma que o plano era inicialmente ter Trump ao seu lado enquanto ele caminhava para o octógono.

No media day do UFC 296, Covington explicou por que isso não acontecerá.

“Sim, havia um motivo”, disse Covington. “Ele me ligou sobre isso. Perguntei a Donald Trump se ele poderia me acompanhar, eu o vi em Mar-a-Lago antes de partir e consegui um terno assinado por ele. Ele disse que iria me acompanhar. Ligamos para o UFC e para Dana e ele disse: ‘Logisticamente, Colby, seria muito difícil. Ele tem quase cem funcionários do Serviço Secreto que o acompanham e seria um caos demais levar você para a jaula e levá-lo para lá ao mesmo tempo.

“Então, infelizmente, Donald Trump não poderá sair comigo, mas ele estará na jaula e eu darei um abraço nele antes de entrar no octógono e o verei na jaula e ele colocará aquele cinturão em volta da minha cintura no sábado à noite.

Covington disputou duas vezes o ouro dos meio-médios e duas vezes levou o rival de longa data Kamaru Usman ao limite. Seu primeiro encontro no UFC 245 foi um confronto de idas e vindas que terminou com uma vitória por nocaute de Usman depois que ele quebrou a mandíbula de Covington no final do round. A revanche no UFC 268 foi ainda mais disputada, mas Usman saiu vitorioso mais uma vez, desta vez por decisão.

Com Trump observando por perto, Covington acredita que não há chance de perder e espera comemorar com o 45º presidente.

“Há verdade nisso”, disse Covington. “Donald Trump estará presente no sábado à noite e vai me enrolar com aquele cinto. Eu amo Dana White, mas acabei de perguntar a Dana se ele poderia deixar Donald colocar isso em mim, então vai ser um espetáculo. Não importa quem eles colocaram lá no sábado à noite.

“Eles podem colocar o Hulk lá no sábado à noite. Ninguém está me vencendo na frente de Donald Trump. Vamos tornar a América grande novamente, vamos tornar a divisão meio-médio do UFC grande novamente, porque Leon fez disso uma piada absoluta.”

Covington chegou ao Media Day na quarta-feira vestindo uma jaqueta personalizada salpicada com o vermelho, branco e azul da bandeira americana, com uma imagem estilizada da foto recente de Trump nas costas.

Ele afirma que Trump ficou emocionado com a homenagem única.

“Ele adorou”, disse Covington. “Ele disse, ‘Cara, isso é criativo. Eu amo isso. Isso é incrível. Aí ele me deu alguns conselhos na luta e depois disse: ‘Ei cara, vou estar na arena sábado à noite. Não sinta a pressão. Você sabe que quando eu gozo isso cria muita pressão.

“Ele é a pessoa mais famosa do planeta Terra. Não há ninguém mais famoso que Donald Trump. Ele apenas disse para relaxar, ficar calmo e fazer o que eu faço de melhor. Ganhe campeonatos, lute e divirta-se. Depois vamos sair e curtir Mar-a-Lago.”