Colby Covington responde a Paddy Pimblett: ‘Ele nunca será um lutador top 30’

Colby Covington duvida que Paddy Pimblett algum dia estará no seu nível.

“Chaos” lutou três vezes pelo título meio-médio do UFC e, embora tenha ficado aquém em todas as ocasiões – inclusive em sua tentativa mais recente no UFC 296, onde perdeu por decisão clara para o campeão Leon Edwards – ele continua sendo um dos mais lutadores comentados em sua divisão. Ele se viu batendo de frente com Pimblett antes da luta de Edwards depois que Pimblett disse que esperava que seu colega inglês enviasse Covington “para o reino das sombras” devido ao insulto de Covington ao falecido pai de Edwards.

Pimblett derrotou Tony Ferguson no mesmo card para melhorar para 5 a 0 no UFC, mas Covington não o vê como um jogador até 155 libras.

“Eu realmente não penso sobre isso, mas obviamente minha primeira reação agora é apenas rir, porque todas aquelas pessoas não têm substância”, disse Covington no Podcast PBD quando solicitado a reagir aos comentários de seus rivais. “Eles estão falando o que falam, eles não vão fazer o mesmo.

“Paddy… se ele não tivesse um corte de cabelo e sotaque, ninguém se importaria com Paddy. Essa é a única razão pela qual eles gostam dele, é um corte tigela e um sotaque. Ele nem é um bom lutador. Ele nunca será um lutador top-30. O mais perto que ele chegará de lutar por um título mundial seria se ele se ajoelhasse e viesse cheirar meu suporte atlético.

Com vitórias sobre Ferguson, Jared Gordon e Jordan Leavitt em suas últimas partidas, Pimblett subiu no ranking dos leves, mas provavelmente não competirá pelo título tão cedo.

Outro peso leve mais próximo do status de desafiante número 1 também prejudicou o desempenho de Covington no UFC 296, o ex-astro do Bellator Michael Chandler. “Iron” tem esperado pacientemente por um cartão amarelo contra Conor McGregor, então ele teve muito tempo para criticar Covington.

Não que Covington pareça particularmente incomodado com isso.

“Michael Chandler?” Covington disse. “Quem? O cara estava sendo nocauteado no Bellator, o cara é um completo idiota. Qual é o recorde dele no UFC? Tipo, 1-4? Estamos falando sobre isso. Minha porcentagem de vitórias no UFC já passou dos 90 por cento, sou o melhor de todos os tempos nessa categoria. Fiz coisas nesta divisão que as pessoas nunca farão.

“Sou o único lutador que já foi à Casa Branca e saiu com um presidente em exercício. Sou o único a conseguir a primeira fila da família. Sou o único que já teve um presidente me apoiando e me animando antes de eu entrar no octógono, para que ele possa continuar falando o quanto quiser, mas não há substância. Outro cara que só fala e não anda.

Dado o longo histórico de rixas voláteis de Covington, perguntaram ao lutador se há alguém na comunidade do MMA que ele considere amigo. Ele respondeu que a amizade não é uma prioridade em seu ramo de trabalho.

“No mundo da luta, não tenho amigos porque sempre disse que não estou aqui para fazer amigos, estou aqui para ganhar dinheiro”, disse Covington. “O que importa para mim é mudar financeiramente o meu futuro e o futuro da minha família. Tenho conseguido fazer coisas pela minha família, conseguir coisas que eles nunca conseguiriam de outra forma, então todo mundo tem inveja de mim. Eles odeiam a maneira como faço negócios, mas não estão fazendo os cheques que faço. Eles estão ganhando um salário básico e estarão falidos em alguns anos. Estou pronto para a vida.”