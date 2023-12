Colecionadores buscam MOEDA de 1 REAL que vale FORTUNA

Você já ouviu falar em numismática? Este universo vem crescendo nos últimos tempos no Brasil e tem atraído milhares de pessoas que veem nas moedas antigas uma grande oportunidade de ganhar dinheiro de forma fácil e rápida.

Em resumo, as pessoas que se especializam, pesquisam ou colecionam cédulas, moedas e medalhas recebem o nome de numismatas, e esse universo se fortalece no país a cada dia que passa.

Nos últimos tempos, uma moeda de 1 real tem mexido com o imaginário dos colecionadores. Muitas pessoas estão tentando encontrar o item, mas a sua aquisição tem sido algo muito difícil no Brasil, e isso vem elevando significativamente o valor do exemplar.

Em resumo, trata-se de uma moeda de 1 real com um erro considerado “bobo”. No geral, as pessoas não conseguem perceber a peculiaridade, mas apenas os indivíduos que buscam essas características. O problema é que esse item está escasso no país, ou seja, as pessoas não estão conseguindo encontrá-lo de jeito algum.

Por falar nisso, a dificuldade de possuir o item também acontece porque a moeda foi produzida em um ano específico, para um evento que aconteceu no Brasil. Em outras palavras, a baixa tiragem do item já o valoriza, e, possuindo alguma falha, o valor sobe ainda mais.

Confira o que eleva o valor de uma moeda

Muitas pessoas se perguntam o que faz o valor de uma moeda crescer. Em suma, estes itens fazem sucesso entre os colecionadores e passam a ter valores muito altos devido a características únicas que possuem, encontradas em poucos exemplares. A propósito, as principais características que valorizam um item são:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para terem os itens, até porque, como o passar do tempo, torna-se cada vez mais difícil encontrá-los no país. Por isso que seus valores crescem tanto, fazendo diversas pessoas venderem itens com preços muito altos.



Conheça a moeda de 1 REAL que se valorizou

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

No entanto, outros modelos também se valorizam quando apresentam alguma falha ou defeito. Isso torna o item único, e muitas pessoas passam a buscá-lo, mostrando-se dispostas a pagar caro por ele.

Em 2017, a Casa da Moeda fabricou mais de 180 milhões de moedas de 1 real. Destes itens, poucos exemplares apresentaram o seguinte erro: reverso invertido. Para conferir se o modelo tem esse erro, basta girá-lo na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se, ao girar a moeda, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ele está invertido, algo que não deveria acontecer.

Na verdade, as moedas são fabricadas para que o anverso e o reverso fiquem em posição alinhada. Entretanto, alguns exemplares vêm com um erro de fabricação, com o reverso invertido em 180º. Como apenas alguns exemplares possuem esses erros, seus valores crescem significativamente.

Catálogo informa valor da moeda

De acordo com o catálogo de Moedas com Erros, o modelo pode ser vendido por centenas de reais. Aliás, as moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação, e isso determina o valor pago pelos colecionadores.

O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação. Estes são os modelos que valem mais.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em suma, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Segundo o catálogo, a moeda de 1 real de 2017 com o reverso invertido possui os seguintes valores:

Flor de cunho: R$ 220;

R$ 220; Soberba: R$ 160;

R$ 160; MBC: R$ 120.

Cabe salientar que os valores informados em catálogos são apenas estimativas para as moedas. Na verdade, tudo depende da negociação entre vendedores e compradores, já que uma pessoa pode se mostrar disposta a pagar mais caro que outras pelos itens.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Existem diversas formas para vender moedas raras, como lojas especializadas e leilões, bem como grupos de Facebook e marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee), isso sem contar na venda direta para colecionadores.