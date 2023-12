Colin Burgess, baterista do AC/DC, morre aos 77 anos

Colin Burgess – o baterista original do AC/DC – morreu, de acordo com a página da banda de heavy metal no Facebook.

Em um comunicado postado na noite de sexta-feira, o icônico grupo escreveu: “Muito triste em saber do falecimento de Colin Burgess. Ele foi nosso primeiro baterista e um músico muito respeitado. Boas lembranças, rock em paz, Colin.” Sua causa de morte não foi divulgada.

Em 1973, Burgess tornou-se membro do AC/DC com irmãos guitarristas. Angus dar Malcom Youngcantor David Evans e o baixista Larry Van Kriedt.

Burgess não durou muito depois que o AC/DC gravou seu primeiro hit, “Can I Sit Next to You Girl” e fez seu primeiro show na boate Checkers em Sydney, Austrália.

Dentro de um ano, Burgess foi expulso depois que a banda o acusou de se perder no palco durante uma apresentação em 1974. O baterista tentou salvar seu emprego alegando que alguém havia aumentado sua bebida, mas sua desculpa caiu em ouvidos surdos.

O AC/DC o substituiu por vários outros bateristas, incluindo membros de longa data. Phil Rudd. O grupo até regravou “Can I Sit Next To You Girl” com Rudd na bateria.

Burgess também tocou bateria em uma popular banda de rock australiana chamada The Masters Apprentices entre 1968 e 1972. Em 1988, ele e os outros membros do grupo foram incluídos no ARIA Hall Of Fame da Austrália.

Burgess tinha 77 anos.