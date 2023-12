Colin Jost forçado a arrastar a esposa Scarlett Johansson, diz que não consegue curtir os filmes dela sem álcool

Colin Jost foi forçado a dar um soco sobre sua esposa Scarlett Johansson durante o último episódio de “Sábado à noite ao vivo” .

Jost atua como co-apresentador do “Weekend Update” com outro comediante Michael Chee os dois escreveram algumas piadas brutais um para o outro durante aquele que foi o último episódio do ano.

Scarlett Johansson: ‘Conheça o seu próprio valor e defenda-se’PA

“O estado de Nova York agora permite que os cinemas sirvam bebidas alcoólicas, e é assim que finalmente posso curtir os pequenos filmes de arte da minha esposa”, disse Jost, que estremeceu ao contar a piada nunca antes vista.

“Estou brincando, querido, adoro todos os seus filmes e se você me perguntar, você é uma ‘Viúva Negra’ ainda melhor do que Coretta Scott King”, disse ele sobre o falecido Esposa de Martin Luther King Jr.

Para adicionar a Jost embaraço, Que tinha um “poeta, autor e ativista” sentado ao lado dele enquanto ele contava a piada.

“Por favor, dêem as boas-vindas à Dra. Hattie Davis, senhoras e senhores,” Que disse sobre o ator que era um ativista negro dos direitos civis.

Os fãs aplaudem os esforços de Che

Enquanto Jost pode ter ficado constrangido ao entregar o material, os fãs ficaram claramente entretidos com seus esforços nas redes sociais.

“Michael Che o suja tanto”, escreveu um fã, com outro acrescentando: “Juro que tentaram acabar com ele com este”.

Um terceiro acrescentou: “Eles não hesitaram neste. Esses dois são o ouro da comédia. Precisamos de mais disso”.

Jost se vinga

Enquanto Jost pode ter sido forçado a criticar sua esposa, ele conseguiu uma certa vingança Que mais tarde no segmento.

“No mês passado, Beyoncé postou uma foto sua no Instagram com um vestido Versace cromado e cabelo loiro platinado que muitas pessoas online descreveram como ‘branco demais'”. Que leia a piada nunca antes vista.

“Na verdade, Beyoncé parecia tão branca que finalmente me senti atraído por ela.”

Jost e Johansson

Jost e Johansson foram ligados um ao outro pela primeira vez em maio de 2017, quando os dois foram flagrados se beijando na aparição dela no SNL.

Mais tarde, eles se casaram em outubro de 2020, durante uma cerimônia íntima na casa dela em Palisades, Nova York. Os dois deram as boas-vindas ao primeiro filho juntos em agosto de 2021.

Johansson também é mãe de uma filha de 9 anos, Rosaque ela divide com Ed-marido Romain Dauriac.