Colin Jost forçado a assar sua esposa, Scarlett Johansson, no ‘SNL’

Colin Jost estava fortemente armado para fazer sua esposa, Scarlett Johansson o alvo de uma piada que ele foi forçado a contar no ‘SNL’ … e ele tem seu bom amigo Michael Che agradecer por isso.

Ontem à noite foi o último show do ano da série de comédia de esquetes, e todo Natal – os dois apresentadores do ‘Weekend Update’ têm a tradição de escrever piadas um para o outro que o outro não viu … mas tem que ler na frente do público como se viesse diretamente deles.