Colisão assustadora no Superdome: oficial lateral da NFL quebra a perna após colisão com Alvin Kamara

EUum incidente surpreendente durante o jogo de domingo entre o Santos de Nova Orleans e a Leões de Detroita oficial secundário sofreu uma aparente fratura na perna após uma colisão com Santos’ correndo de volta Alvin Camara. A infeliz jogada se desenrolou no segundo quarto no Superdomo em Nova Orleans.

Como Kamara correu para a esquerda e foi empurrado para fora de campo, ele inadvertidamente bateu na perna do oficial à margem. Apesar da tentativa do oficial de evitar a colisão, ele não conseguiu evitar o impacto, resultando em um cena agonizante.

Uma foto da câmera capturou a perna do trabalhador em um ângulo estranho quando ele caiu no chão.

O policial foi atendido rapidamente

O jogo foi interrompido prestar assistência médica imediata ao oficial ferido. Kamara verificou brevemente o homem, mas o jogo finalmente recomeçou.

O funcionário, que se acredita fazer parte do tripulação de correntemais tarde foi retirado do campo em uma maca. Equipe médica trabalhou diligentemente no homem ferido, eventualmente colocando um gesso em volta de sua perna. O jogo recomeçou depois que ele foi colocado na maca.

Numa infeliz reviravolta nos acontecimentos, este colisão serve como um lembrete claro dos riscos e da imprevisibilidade em um NFL campo, destacando a vulnerabilidade mesmo daqueles que estão à margem.

Mas foi um grande jogo para Kamara de qualquer maneira

O Leões garantiu uma vitória por 33-28, avançando para 10-3 na temporada, enquanto o Santos caiu para 5-7.

Apesar do incidente perturbador, Kamara teve desempenho notável, acumulando 109 jardas multifuncionais e pontuação dois touchdowns em 20 toques durante o jogo.

O correndo de volta empatou o recorde da franquia de 52 touchdowns corridos, mantido até hoje por seu velho amigo Marcos Ingram II. Mais tarde, Kamara chegou a um metro de quebrar o recorde com seu 53º touchdown, mas a conquista terá que ser deixada para a próxima semana.