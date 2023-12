Colts em uma sequência de quatro vitórias consecutivas com vitória do OT sobre os Titans após lesão de Derrick Henry

Gardner Minshew lançou um passe para touchdown de 4 jardas para Michael Pittman faltando 2:31 para o fim da prorrogação e o Colts de Indianápolis vencer o Titãs do Tennessee 31-28 domingo, pela quarta vitória consecutiva para manter o ritmo na corrida dos playoffs no AFC.

Os Colts (7-5) tiveram que marcar um touchdown após Nick Folk fez um field goal de 46 jardas faltando 4:19 para o fim da prorrogação para colocar o Tennessee em vantagem. Indianápolis chegou com a sétima e última vaga na AFC.

Tennessee (4-8) perdeu seu primeiro jogo em casa nesta temporada e ainda não venceu jogos consecutivos no geral.

Os Titãs não apenas perderam uma vantagem de 17-7, mas Folk perdeu seu primeiro ponto extra nesta temporada faltando 5:26 para o fim do tempo regulamentar, o que poderia ter colocado o Tennessee em vantagem por 26-25. O quarterback reserva Ryan Tannehill teve que substituir Ryan Stonehouse, eliminado do jogo no início do quarto período devido a uma lesão na perna esquerda.

As equipes especiais ajudaram os Colts a marcar 10 pontos no punt bloqueado de Nick Cross, que Grant Stuard retornou 18 jardas para um TD no final do terceiro quarto. Então Tony Brown forçou um fumble na próxima tentativa de punt de Stonehouse, acertando sua perna esquerda.