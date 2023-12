Columbus Crew garante terceira vitória na MLS Cup com vitória impressionante sobre o LAFC

Ta final da MLS entre Columbus Crew x Los Angeles FC foi um jogo emocionante onde o time de Ohio tirou a coroa de Os anjos com placar de 2 a 1 em meio a uma chuva insistente, no Lower.com Field, na capital de Ohio.

Juan Camilo Hernandez e Yaw Yeboah marcaram os gols da vitória

O A tripulação foi muito mais intensae a partir de uma grande dinâmica de inclinação do campo, até cerca de meia hora de jogo, sem realizar nenhum chute a gol, se viu com um pênalti a favor que levou Os anjos fora de controle e isso permitiu que o segundo gol caísse perto do intervalo e isso foi o suficiente para ser coroado pela terceira vez na história da MLS.

O ouro Preto não gerou nenhuma tentativa de perigo no primeiro tempo e no segundo tempo encontrou o segundo gol do seu artilheiro Denis Bouangao que tornou o final do jogo dramático, mas foram superados por um rival mais intenso e eficaz, que os dominou 61,4% das vezes.

Estatisticamente, o Os anjos foram equilibrados, com 11 chutes e cinco chutes a golmas, embora o Crew tenha chegado em 14 ocasiões e também atirado em cinco, na realidade, sempre se sentiu mais perto do título.

Gols da Copa MLS

Quando o Crew passou de dominar o meio-campo a gerar perigo, Diego Palácios cometeu um erro e tocou na bola com a mão, ação que o árbitro Armando Villarreal marcou pênalti. Juan Camilo Hernández facilmente convertido, enganador Maxime Crepeaupara abrir o placar aos 33 minutos.

LAFC não se recuperou do impacto recebido e não só mostrou pouco na frente como quatro minutos depois também cometeu um descuido na defesa que permitiu Uau, sim receber um belo passe filtrado de Malte Amundsen e o ganês marcou na frente do Goleiro canadense do LAFCr para fazer 2 a 0, o que parecia consolidar um desfecho trágico para o campeão.

No segundo tempo o Crew saiu para finalizar o jogo porém Denis Bouanga deu LAFC uma tábua de salvação ao marcar aos 74′, embora o seu remate inicial tenha sido bloqueado pelo guarda-redes Patrick Schulteem seu contra-ataque, finalmente marcou.

Em desespero, os visitantes tentaram pressionar nos minutos finais, mas depois o técnico do Crew Wilfried Nancy ajustado na parte traseira com movimentos em cascata. Passaram com calma os últimos minutos para conquistar o terceiro título da história do clube e o primeiro desde 2020, enquanto LAFC poderia ter visto o fim da sua era de ouro, com a saída de Carlos Vela nos próximos dias.