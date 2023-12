Columbus Crew surpreendeu o FC Cincinnati com vitória por 3-2 no OT e avançou para a final da MLS Cup

Christian Ramrez marcou aos 115 minutos e o Tripulação Colombo recuperou de uma desvantagem de dois gols para derrotar o FC Cincinnati por 3 a 2 na noite de sábado e avançar para a final da Copa MLS.

Retorno e destino final para ‘The Crew’ I Cincinnati 2-3 Columbus I MLSMLS/AppleTV

Columbus (17-9-9), que ganhou duas Copas em três viagens anteriores para a final, será o anfitrião da partida do campeonato no próximo sábado contra o vencedor da final da Conferência Oeste entre o atual campeão Los Angeles FC e o Houston Dynamo.

Foi a nona final de conferência do segundo colocado Crew, perdendo apenas para os 13 do Los Angeles Galaxy. Foi a primeira vez na história da liga que rivais estaduais disputaram o título da conferência.

Brandon Vazquez marcou aos 14 minutos com assistência de Aaron Boupendza para dar a vantagem ao Cincinnati (20-6-9). O MVP da liga, Luciano Acosta, recebeu passe de Álvaro Barreal e marcou no terceiro minuto dos acréscimos para dar aos vencedores do Supporters’ Shield uma vantagem de 2 a 0 no intervalo.

Cincinnati parecia ter uma vantagem de 3 a 0 aos 69 minutos, mas uma falta na bola sobre Aaron Boupendza apagou o gol. Seis minutos depois, o Crew fez 2 a 1 com um gol contra do zagueiro do Cincinnati, Alvas Powell.

Diego Rossi foi um dos heróis do Crew contra o Cincinnati

Diego Rossi marcou o empate para o Columbus ao marcar sem assistência aos 86 minutos. Rossi marcou aos 10 minutos do segundo tempo de dois períodos de prolongamento de 15 minutos. Cucho Hernndez e Kevin Molino deram assistências para a vitória de Ramrez.

Patrick Schulte terminou com cinco defesas para o Crew. Roman Celentano parou cinco arremessos para Cincinnati.

Cincinnati jogou sem Matt Miazga, eleito o melhor zagueiro da liga nesta temporada. Miazga começou a cumprir uma suspensão de três jogos imposta pela liga na quarta-feira e que será transferida para a temporada de 2024. Miazga foi suspenso por má conduta após uma vitória por 8 a 7 nos pênaltis sobre o New York Red Bulls em uma partida dos playoffs em 4 de novembro.

O Crew entrou em jogo 0-5-1 quando perdia no intervalo desta temporada. Cincinnati estava 11-0-0 nesta temporada quando liderava no intervalo.

Columbus está 7-2-4 o tempo todo contra seu rival em uma série conhecida como Hell is Real Derby. Cincinnati conseguiu 2-1-3 nos últimos seis jogos em casa contra o Columbus. A única vitória anterior do Crew em Cincinnati foi uma vitória por 3 a 1 em agosto de 2019 no primeiro encontro.

Wilfried Nancy é o sexto técnico diferente a levar o Crew a uma final de conferência – um recorde da liga.

Hernndez teve uma seqüência de três jogos consecutivos de gols fora de casa chegando ao fim. Ele estava tentando se juntar a Ignacio Piatti (2016), do CF Montreal, como o único jogador a marcar em três partidas consecutivas dos playoffs fora de casa.