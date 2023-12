Com 1.250 vagas autorizadas, quando vai sair o edital deste concurso do Tribunal?

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 13 de dezembro

Se você busca realizar concurso do Tribunal, saiba que temos ótimas notícias para você. Mais editais podem sair em breve, já que foram autorizadas 1.250 vagas.

Novas Vagas Autorizadas em concurso do Tribunal

No dia 13 de dezembro de 2023, uma notícia significativa foi divulgada por meio do Diário Oficial do Estado de São Paulo: a autorização para a criação de 1250 novas vagas destinadas aos concursos nos Tribunais do estado, visando fortalecer os quadros de servidores do Ministério Público (MP SP) e da Defensoria Pública (DPE SP).

Essa medida, aprovada pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado, representa um passo importante para aprimorar o funcionamento e a eficiência dessas instituições essenciais para a sociedade.

Reformulação

O Projeto de Lei, objeto de aprovação, introduziu mudanças significativas no Subquadro de Cargos de Apoio da Defensoria Pública (SQCA), criando diversos cargos para atender às demandas crescentes da instituição.

Na Tabela I (SQCA-I), foram instituídos 10 cargos de Assistente Técnico de Defensoria Pública I, 26 de Assistente Técnico de Defensoria Pública II, 30 de Assistente Técnico de Defensoria Pública III, 80 cargos de Assistente Técnico de Defensoria Pública IV, 2 de Diretor Técnico de Departamento da Defensoria Pública, e 10 de Assessor Técnico de Defensoria Pública.



Na Tabela III (SQCA-III), destacam-se 60 cargos de Oficial de Defensoria Pública, 20 de Agente de Defensoria Pública, e 412 cargos de Analista de Defensoria Pública.

Ampliação no Quadro de Pessoal do Ministério Público do Estado de São Paulo

No âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo, o Projeto de Lei promoveu ajustes no Quadro de Pessoal, previamente estabelecido pela Lei Complementar Estadual nº 1.118, de 1º de junho de 2010, e suas alterações. Nesse contexto, foram criados 600 cargos de Analista Jurídico do Ministério Público, visando fortalecer a estrutura interna e a capacidade de atuação dessa instituição crucial para a defesa dos interesses coletivos e da ordem jurídica.

Oportunidades nos Concursos Tribunais

Para aqueles que desejam explorar essas novas oportunidades nos concursos dos Tribunais de São Paulo, é fundamental buscar informações detalhadas sobre os cargos, requisitos e processos seletivos.

Outros concursos Tribunais

Com a comissão formada, o Tribunal de Justiça de Roraima (TJ RR) sinaliza a proximidade do próximo concurso, previsto para ter seu edital publicado ainda em 2023, com as provas planejadas para o ano seguinte.

Diversidade de Oportunidades no TJ RR

A oferta de oportunidades abrange os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, contemplando diferentes níveis de formação, do médio ao superior.

Salários Atrativos no TJ RR

Com 40 vagas e cadastro reserva, os salários variam entre R$ 4.132,82 e R$ 8.265,50, representando uma perspectiva atrativa para aspirantes a cargos judiciários no estado.

Novo concurso AGU

Paralelamente, a Advocacia Geral da União (AGU) anuncia a autorização para um novo concurso, conforme disposto em portaria interna.

Área Administrativa em Foco na AGU

O certame, voltado para a área Administrativa, prevê o preenchimento de 400 vagas nos cargos de Analista Técnico Administrativo e Analista em Tecnologia da Informação.

Remuneração Atrativa na AGU

Com uma remuneração atrativa de R$ 6.203,34, o concurso da AGU desponta como uma oportunidade significativa para profissionais qualificados que buscam integrar a equipe da instituição.

Perspectivas Promissoras nos Concursos

Esses concursos representam uma janela de oportunidade para aqueles que almejam trilhar carreiras no serviço público, seja no âmbito estadual, como proposto pelo TJ RR, ou no contexto federal, alinhado aos objetivos da AGU.