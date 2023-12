Com 68 vagas, quais são os cargos do concurso Casa da Moeda?

Concurso Casa da Moeda será para médio e superior

Mais um edital para médio e superior. Desta vez, o concurso Casa da Moeda oferece grandes chances e excelentes remunerações.

Você conhece os cargos ofertados pelo edital? Veja a seguir.

Oportunidades no Concurso Casa da Moeda

A Casa da Moeda do Brasil acaba de lançar seu edital de concurso público, abrindo as portas para 68 vagas, sendo 54 para preenchimento imediato e 14 para formação de cadastro reserva. Se você está em busca de uma oportunidade profissional, esta pode ser a chance que você esperava!

Níveis Médio e Superior

As vagas contemplam candidatos com formação de nível médio e superior, proporcionando uma variedade de opções para diferentes perfis profissionais. As oportunidades estão distribuídas entre a ampla concorrência e candidatos negros, visando promover a igualdade de oportunidades.

Salários Atrativos concurso Casa da Moeda

Os salários iniciais variam de R$ 3.749,70 a R$ 9.126,73, oferecendo uma remuneração competitiva para os cargos disponíveis.



Cargos Disponíveis no Concurso Casa da Moeda

Para aqueles com ensino médio, as opções incluem os cargos de Técnico de Segurança, com vagas para Segurança Corporativa e Patrimonial (masculino e feminino) e Prevenção e Combate a Incêndio.

Já para os graduados, há oportunidades para o cargo de Analista de Produção, com ênfase em Designer de Valores/Gravador.

Inscrições e Provas concurso Casa da Moeda

Se você se interessou pelas oportunidades oferecidas, fique atento às datas importantes. As inscrições estão abertas de 8 a 31 de janeiro, e podem ser feitas no site da banca organizadora, a Fundação Cesgranrio. A prova está prevista para o dia 17 de março, sendo uma excelente oportunidade para demonstrar seu conhecimento e habilidades.

Primeira Etapa

Confira as fases do concurso Casa da Moeda

1ª Fase – Provas Objetivas: Avaliação Abrangente e Seletiva

A primeira fase, constituída pelas Provas Objetivas, assume caráter eliminatório e classificatório. Essa etapa abrange questões de múltipla escolha, visando avaliar o conhecimento dos candidatos em áreas específicas relacionadas aos cargos em disputa. Nessa fase, destaca-se a importância da preparação sólida para se destacar entre os concorrentes.

2ª Fase – Prova de Capacidade Física: Avaliação Específica para Técnico de Segurança

Na segunda fase, surge a Prova de Capacidade Física, exclusiva para o cargo de Técnico de Segurança. Essa etapa tem o propósito de avaliar habilidades físicas fundamentais para o eficaz desempenho nas funções relacionadas à segurança corporativa e patrimonial.

3ª Fase – Avaliação Psicológica: Aspectos Psicológicos no Cargo de Técnico de Segurança

A terceira fase, composta pela Avaliação Psicológica, é exclusiva para candidatos ao cargo de Técnico de Segurança. Aqui, serão analisadas características psicológicas essenciais para garantir o exercício responsável da função, contribuindo para um ambiente de trabalho seguro e saudável.

4ª Fase – Heteroidentificação: Garantindo Transparência nas Autodeclarações

A quarta fase consiste no procedimento de heteroidentificação, destinado aos candidatos que se autodeclararam negros. Essa etapa tem o objetivo de confirmar a autodeclaração, assegurando transparência e equidade no processo seletivo.

Segunda Etapa

Na segunda etapa do concurso, os candidatos enfrentarão a Avaliação Biopsicossocial, que engloba uma análise abrangente da integridade econômica, financeira e funcional. Seguida por exames médicos pré-admissionais, ambas são etapas de caráter eliminatório, garantindo que os futuros servidores estejam aptos para as responsabilidades do cargo.

Critérios das Provas Objetivas

Ao abordar as Provas Objetivas, é fundamental compreender os critérios específicos de avaliação para cada cargo. As pontuações variam entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos, sendo necessário alcançar um aproveitamento superior a 40% do total da pontuação e evitar grau ZERO em qualquer das provas.

Prova de Capacidade Física

Os candidatos aprovados nas provas objetivas, em número equivalente ao triplo do quantitativo de vagas mais o cadastro de reserva, serão convocados para a Prova de Capacidade Física. Essa etapa inclui testes como Barra Fixa, Impulsão Horizontal e Corrida de 12 minutos.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 8 a 31 de janeiro, pelo site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio, ao custo de R$ 90,00 a R$ 120,00.