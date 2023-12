Com a oferta de 6.640 vagas, veja como se inscrever no Enem dos Concursos

As vagas do Enem dos Concursos são para médio e superior

O Enem dos Concursos também conhecido como Concurso Nacional Unificado é uma grande oportunidade para quem deseja se consolidar no mercado de trabalho.

Pensando nisso, separamos detalhes a seguir.

“Enem dos Concursos”: Mais Oportunidades

No aguardado “Enem dos Concursos”, a maioria das 6.640 vagas disponíveis está voltada para candidatos com nível superior, abrindo amplas possibilidades para quem já concluiu a graduação. Do total, 5.948 oportunidades são reservadas para esse grupo, enquanto 692 são destinadas aos concluintes do ensino médio, conforme divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Destaques nas Vagas

No âmbito do Concurso Nacional Unificado (CNU), a posição de auditor-fiscal do trabalho se destaca ao oferecer um expressivo número de vagas, totalizando 900 oportunidades. Além disso, essa carreira é reconhecida pelo maior salário inicial, alcançando R$ 22,9 mil.

Variação Salarial e oportunidades do Enem dos Concursos

Para os analistas técnicos-administrativos, cerca de 450 vagas estão disponíveis, com salários variando entre R$ 5.488,70 e R$ 6.255,90. Essa variação depende de fatores como formação extra (doutorado ou mestrado) ou gratificações, apresentando diferentes oportunidades para profissionais com diferentes trajetórias acadêmicas.



Modelo de Concurso e Aplicação pela Fundação Cesgranrio

O novo formato de concurso, envolvendo 21 órgãos e entidades, traz a Fundação Cesgranrio como a instituição responsável pela aplicação das provas. A expectativa é que o edital seja publicado em 20 de dezembro, trazendo detalhes sobre o conteúdo programático, inscrições, critérios de seleção e informações sobre data e local das provas.

180 Cidades Selecionadas

A lista com as 180 cidades selecionadas para a aplicação do “Enem dos Concursos” foi divulgada pelo Ministério da Gestão, priorizando municípios com mais de 100 mil habitantes, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Caso o local escolhido não ofereça estrutura suficiente, as provas serão realizadas em cidades próximas, garantindo uma experiência adequada aos candidatos.

Inscrição Única do Enem dos Concursos

O processo de inscrição é simplificado, com uma única taxa para os candidatos, que passam a concorrer a diversas vagas dentro de uma mesma área de atuação. Durante esse processo, os participantes escolhem uma das áreas disponíveis no edital (como administração, agricultura, educação, políticas sociais, etc.) e indicam, por ordem de preferência, os cargos/carreiras desejados.

Prova em Duas Partes e Avaliação Estratégica do Desempenho

A dinâmica da prova é dividida em duas partes, realizadas no mesmo dia. A primeira engloba questões objetivas comum a todos os candidatos, enquanto a segunda traz questões específicas e dissertativas por blocos temáticos. A ordem de preferência dos candidatos para os cargos também é considerada na avaliação, ao lado do desempenho na prova.

Avaliação de Títulos e Expectativa de Resultados até Março de 2024

Após a primeira fase, a banca avaliadora poderá considerar pontuações relativas à titulação acadêmica, experiência profissional, apresentação de memoriais, provas práticas, entre outros critérios. A realização da prova está prevista até março de 2024, e os resultados gerais da primeira fase devem ser divulgados até o final de maio, proporcionando uma trajetória completa para os candidatos.

Estratégias de Estudo para o “Enem dos Concursos”

Preparar-se para o “Enem dos Concursos” exige um planejamento inteligente e dedicado. Aqui estão algumas dicas valiosas para otimizar sua preparação:

Inicie sua jornada de estudos com uma análise profunda do edital, absorvendo os detalhes dos requisitos e do conteúdo programático. Em seguida, construa um cronograma realista, equilibrando os conhecimentos gerais e específicos. Dedique tempo especial aos temas específicos do cargo desejado, assim como à legislação pertinente, incluindo a Lei de Cotas.

Garanta que seu material de estudo esteja sempre atualizado, utilizando livros, videoaulas e artigos recentes. Pratique com simulados de provas anteriores para se familiarizar com o formato e otimizar seu tempo durante a avaliação.

Mantenha-se atualizado sobre acontecimentos recentes e políticas públicas relacionadas ao campo do concurso. Caso haja uma fase de avaliação de títulos, organize seus documentos com antecedência para pontuar positivamente.

Priorize sua saúde mental, estabelecendo pausas regulares, uma alimentação equilibrada e um sono adequado. A consistência é a chave para o sucesso nessa jornada desafiadora.