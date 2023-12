Com inicial de R$ 17 MIL, quando vai sair o edital do concurso ANTT?

Concurso ANTT oferta ao todo 222 vagas

Esta é uma grande oportunidade e totalmente esperada pelos concurseiros. Afinal, quando saem as provas do concurso ANTT?

Veja tudo a seguir.

Concurso ANTT

A expectativa em torno do novo concurso da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) está cada vez mais forte, aguçando a ansiedade dos concurseiros.

Vagas Ofertadas do concurso ANTT

A ANTT tem a intenção de disponibilizar 222 vagas no concurso, sendo 50 destinadas ao preenchimento imediato e 172 para formação de cadastro reserva. As oportunidades são para o cargo de especialista em regulação de serviços de transportes terrestres, abrangendo diversas áreas de atuação. Para concorrer, é necessário possuir formação de nível superior, com uma remuneração inicial de R$ 17.071,35, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 658.

Distribuição das Vagas do concurso ANTT

Engenharias civil, de produção, de transporte e logística, e engenharia mecânica: 20 vagas imediatas e 58 cadastros.

Economia: 10 vagas e 38 cadastros.

Direito: 10 vagas e 38 cadastros.

Qualquer área de formação: 10 vagas e 38 cadastros.



Etapas do Concurso

O processo seletivo contará com uma prova objetiva composta por 110 questões, incluindo questão dissertativa e estudo técnico.

Manhã: Prova objetiva de conhecimentos básicos, com 30 questões, além do estudo técnico.

Prova objetiva de conhecimentos básicos, com 30 questões, além do estudo técnico. Tarde: Prova objetiva de conhecimentos específicos, com 80 questões, além da questão discursiva.

Além das provas, a seleção incluirá análise de títulos e curso de formação. A aplicação das provas está prevista para ocorrer exclusivamente em Brasília, DF, dois meses após a publicação do edital, conforme a portaria que autoriza o concurso.

Quando vai sair o edital do concurso ANTT?

O edital já conta com contrato firmado com o Cebraspe desde 11 de novembro, sendo que a autorização do Ministério da Gestão e da Inovação dos Serviços Públicos indica que a seleção deve ter início, no máximo, até a segunda quinzena de janeiro.

Edital antigo

No ano de 2008, a ANTT fez uma parceria com o NCE para oferecer um total de 355 vagas abrangendo diversas áreas. Esse concurso se destacou pela abordagem multifacetada, incluindo prova objetiva, redação, teste discursivo, contagem por ponto de título e, é claro, o tão importante curso de formação. Uma característica única desse certame foi a introdução da etapa de redação, projetada para avaliar a habilidade dos candidatos na expressão escrita.

Banca do concurso

Na edição de 2013, o Cespe/UnB, agora conhecido como Cebraspe, assumiu a responsabilidade pela organização do concurso, disponibilizando 135 vagas. As etapas permaneceram semelhantes ao processo anterior, com destaque para a prova objetiva, teste discursivo e o curso de formação. Essas fases foram estrategicamente desenhadas para preparar os aprovados para as demandas específicas que enfrentariam ao integrar a equipe da ANTT.

Oportunidades

É relevante observar que, em 2013, as oportunidades se concentraram nas regiões do Distrito Federal, Roraima, Rondônia e Acre. Já em 2008, o alcance foi muito mais amplo, incluindo estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Ceará, Goiás, Paraíba, Amapá, Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rio Grande do Sul, Bahia, Maranhão, Piauí e Espírito Santo.

Sobre o órgão

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) emerge como uma entidade crucial no cenário brasileiro, desempenhando um papel vital na regulamentação e aprimoramento do transporte terrestre no país. Fundada em 2001, a ANTT é vinculada ao Ministério da Infraestrutura e possui autonomia administrativa, financeira e funcional.

A missão primordial da ANTT é formular e fiscalizar a execução da política de transportes terrestres, com foco especial na busca por eficiência e segurança. Para atingir esses objetivos, a agência conta com um conjunto diversificado de competências, abrangendo desde a regulação das concessões de rodovias e ferrovias até a autorização de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.

Ao integrar a equipe da ANTT, esses profissionais desempenham um papel crucial na implementação das políticas, na fiscalização das operações e na promoção de um sistema de transporte mais seguro, eficiente e alinhado com as necessidades da população.