Com mais de MIL vagas, prefeitura anuncia CONCURSO PÚBLICO para vários cargos

Grande oportunidade por meio de concurso público

Mais um grande concurso público foi anunciado. Vale lembrar que serão mais de mil vagas, portanto, grandes oportunidades aos concurseiros.

Veja a seguir.

Concurso com Mais de Mil Vagas Previsto para 2024

O prefeito Tião Bocalom anunciou uma excelente notícia para os candidatos da capital do Acre. No próximo ano, está prevista a realização de um aguardado concurso em Rio Branco AC, com a oferta de mais de mil vagas em diversas áreas.

Embora o edital estivesse inicialmente previsto para ser lançado este ano, questões burocráticas impediram a publicação. O prefeito agora planeja divulgar o edital no início de 2024, visando realizar o concurso e aplicar as provas até o mês de julho.

Bocalom destacou a importância desse concurso definitivo, que abrangerá áreas essenciais como Saúde, Educação e Infraestrutura. A expectativa é de que a oferta de vagas ultrapasse a marca de mil, proporcionando oportunidades significativas para a comunidade local.

Cargos do concurso público

Apesar de o número exato de vagas e os cargos disponíveis ainda não terem sido confirmados, o prefeito assegurou que serão contempladas diversas áreas. A decisão visa fortalecer setores essenciais e promover o desenvolvimento da cidade.



Você também pode gostar:

Essa iniciativa segue o anúncio anterior do prefeito sobre a realização de um concurso público na área da Saúde no início de 2023. Embora a previsão inicial fosse para ainda este ano, o cronograma parece ter sido ajustado para 2024.

Aguardando Informações do concurso público

A população aguarda ansiosamente por informações mais detalhadas sobre as vagas, cargos e requisitos contemplados no próximo concurso de Rio Branco AC. Espera-se que, em breve, o município divulgue todos os detalhes dessa seleção, proporcionando transparência e garantindo que os candidatos possam se preparar adequadamente.

Comissões Formadas

A administração municipal de Rio Branco AC deu passos significativos na preparação para os concursos públicos que serão realizados em breve.

Já em setembro, foi formada uma comissão organizadora, cuja responsabilidade será conduzir os concursos para servidores efetivos nos cargos do município e suas autarquias. A composição dessa comissão, conforme publicada no Diário Oficial, é a seguinte:

Dougllas Jonathan Santiago De Souza (Presidente)

Clívia Lobato Gantuss Almeida

Washington Barreto Rios

Kelce Nayra Guedes Menezes Paes

Jorge Clei Ferreira Da Silva

Elivan da Silva Dias

Tiago Cruz de Souza

Osvaldo Angelo da Silva Filho

Fabio de Oliveira França

Raquel Eline da Silva Albuquerque

Essa comissão será encarregada de administrar todos os atos necessários para a realização dos concursos, visando selecionar profissionais qualificados para contribuir com o desenvolvimento da cidade.

Câmara Municipal e vagas

Paralelamente, a Câmara Municipal de Rio Branco também está avançando na preparação de seu próprio concurso. A comissão para este fim foi formada em 2022 e é composta pelos seguintes membros:

Evelyn Andrade Ferreira (Presidente)

Josivaldo Josias de Sousa (Membro)

Alzenira Bezerra de Menezes Moreira (Membro)

A função dessa comissão é elaborar o projeto básico do edital, um passo essencial para a contratação da banca organizadora do concurso. A expectativa é que em breve o edital seja publicado, abrindo caminho para a seleção de novos profissionais.

Relembrando o Último Edital

O último concurso da Câmara Municipal de Rio Branco AC, que ofereceu 24 vagas, contemplou cargos de níveis médio e superior. As oportunidades abrangeram áreas como agente legislativo, polícia legislativa, tradutor e intérprete de Libras, procurador, analista legislativo (geral), além de especialidades em Administração, Contabilidade, Direito, Redação e Revisão, Manutenção, Redes e Taquigrafia.

Portanto, é importante que os interessados fiquem ligados nos portais e comece o processo de preparação. Entre as principais dicas, podemos citar: leitura do edital e mapas mentais.

A leitura do edital prepara o candidato para o que estar por vir. Já os mapas mentais é uma das formas de estudo, porém, muito eficientes no processo de aprovação.