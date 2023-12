Com provas para o dia 17 de dezembro, veja concorrência deste concurso TRT

Confira números de inscritos e concorrência do concurso TRT RN

Ao todo são nove especialidades ofertadas no concurso TRT RN- Tribunal Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte.

Veja a concorrência a seguir.

Concurso TRT RN: Números de Inscritos

O concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 21° Região (TRT RN) está próximo, marcado para o dia 17 de dezembro, e já registra 17.546 inscritos. O certame oferece 1 vaga imediata e oportunidades de cadastro reserva para Analista Judiciário e Técnico Judiciário, em diversas especialidades, com salários iniciais de até R$ 13.994,78.

Distribuição de Candidatos por Especialidade

Analista Judiciário – Área Administrativa: 1.663 inscritos

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade: 410 inscritos

Analista Judiciário – Área Judiciária: 4.124 inscritos

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal: 917 inscritos

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Tecnologia da Informação: 766 inscritos

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina: 441 inscritos

Técnico Judiciário – Área Administrativa: 6.424 inscritos

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial: 2.471 inscritos

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Segurança do Trabalho: 330 inscritos

Panorama Geral do Concurso TRT RN

O edital, divulgado em outubro de 2023, oferece vagas para níveis superior e médio, com salários atraentes de R$ 8.529,67 para Técnico Judiciário e R$ 13.994,78 para Analista Judiciário.



As provas, agendadas para 17 de dezembro, incluem uma prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha e uma redação dissertativo-argumentativa sobre temas relacionados aos conhecimentos específicos do edital. A avaliação da redação considerará a perspectiva adotada, análise crítica e consistência dos argumentos.

Preparação Final para o Concurso TRT RN

À medida que se aproxima a prova do concurso TRT RN, é essencial adotar estratégias específicas para maximizar a preparação. Neste momento decisivo, alguns passos são cruciais para um desempenho bem-sucedido.

Revisão Focada: Priorize a revisão dos tópicos mais relevantes e desafiadores. Concentre-se especialmente em áreas com maior peso na prova ou que demandam mais atenção.

Resolução de Questões Anteriores: Pratique com questões de concursos anteriores, sobretudo aquelas elaboradas pela banca organizadora do TRT RN. Essa prática ajuda a se familiarizar com o estilo das questões e aprimorar a gestão do tempo.

Simulação de Prova: Realize uma simulação completa da prova, seguindo rigorosamente o tempo estipulado. Essa prática contribui para ajustar a abordagem durante o exame real e desenvolver resistência à fadiga.

Cuidados com a Saúde: Garanta uma boa noite de sono nos dias anteriores à prova para otimizar a concentração. Mantenha-se hidratado e alimente-se bem para sustentar a energia durante o exame.

Estratégia de Tempo: Pratique a distribuição de tempo para cada seção da prova. Evite ficar preso em uma única pergunta; mantenha o equilíbrio para responder todas as questões.

Revisão de Anotações: Revise suas anotações, destacando conceitos-chave e fórmulas relevantes. Reforce áreas que necessitam de atenção extra.

Mentalização Positiva: Mantenha uma mentalidade positiva. Visualize-se respondendo às questões com confiança e sucesso. A confiança é crucial nesta etapa.

Documentos Necessários: Certifique-se de ter todos os documentos e itens essenciais para o dia da prova. Conheça o local da prova para evitar contratempos.

Descanso Ativo: Faça pausas curtas durante os estudos para manter a mente fresca. Pratique atividades físicas leves para reduzir o estresse.

Sobre o órgão

O TRT RN é como um juizado especializado em assuntos de trabalho no Rio Grande do Norte. Ele resolve problemas entre chefes e funcionários, julgando casos e procurando acordos para resolver as questões de forma justa.

Além disso, o tribunal também cuida de outras coisas, como verificar se os acordos feitos entre as partes são corretos. Ele tenta ajudar as pessoas a chegarem a um acordo sem precisar de muita burocracia.

O TRT RN analisa os casos, ouve as pessoas envolvidas, e toma decisões baseadas nas leis trabalhistas. Se alguém não concorda com a decisão, pode pedir para o tribunal revisar o caso e dar uma nova opinião.

O objetivo principal do TRT RN é garantir que as regras do trabalho sejam seguidas e que todos sejam tratados de forma justa. Ele também cuida de questões administrativas para garantir que tudo funcione bem. Resumindo, o TRT RN é como um “juiz do trabalho” que ajuda a resolver problemas relacionados ao emprego no estado.