Com reajuste salarial sancionado, Concurso SEFAZ pode sair a qualquer momento

O aumento para os aprovados do Concurso SEFAZ é de 16%

O concurso Sefaz- Secretaria da Fazenda- tem sido um dos mais esperados até o momento. Além disso, com o reajuste, o edital tornou-se ainda mais incentivo para realização das provas.

Reajuste Salarial e concurso Sefaz

Uma notícia aguardada com expectativa finalmente se concretizou no cenário do funcionalismo público do Distrito Federal. O tão esperado reajuste salarial destinado aos integrantes da carreira de auditor tributário do DF foi oficialmente sancionado e divulgado no Diário Oficial do DF nesta terça-feira (12).

Conquista

O aumento, representando um considerável avanço nas condições salariais dos servidores, foi aprovado após um processo que envolveu negociações e um diálogo construtivo entre representantes do governo e os sindicatos dos trabalhadores da Sefaz DF.

Parcelado e concurso Sefaz

Conforme estipulado no Projeto de Lei nº 736/2023, a proposta consistia em duas parcelas de 8% cada. Essas serão implementadas em janeiro de 2025 e janeiro de 2026, incidindo sobre o vencimento básico dos servidores ativos, aposentados e pensionistas.



Aumento de 16% para Auditores Fiscais

Com o aumento agora oficializado, os servidores da carreira de auditor fiscal desfrutarão de um acréscimo total de 16%. A tabela de vencimentos básicos, apresentada no projeto, revela que os auditores fiscais de segunda classe terão remunerações entre R$ 18.005,25 e R$ 20.488,05. Enquanto isso, os servidores de primeira classe receberão salários variando entre R$ 22.290,99 e R$ 25.364,77. Confira mais sobre o concurso Sefaz

Governo e a Importância Estratégica do Aumento

Na argumentação do projeto, o Governo do Distrito Federal (GDF) enfatizou o papel crucial desempenhado pela categoria ao “captar os recursos necessários para a consecução dos interesses sociais”. O aumento salarial foi destacado como essencial para “prevenir a migração de auditores fiscais da Receita para outros estados”.

Último Concurso Sefaz DF

Vale a pena recordar que no último concurso Sefaz DF foram disponibilizadas 120 vagas para o cargo de Auditor Fiscal. Dessas, 40 foram imediatas, e 80 destinadas à formação de cadastro de reserva.

Tipo de Vaga: Imediatas (40) | Cadastro Reserva (80)

Imediatas (40) | Cadastro Reserva (80) Total de Inscritos: 15.949

15.949 Demanda por Vaga: 399 candidatos por vaga (antes da prova)

399 candidatos por vaga (antes da prova) Concorrência Após Abstenções: 258 candidatos por vaga (considerando os não realizaram a prova)

Dos 15.949 candidatos inscritos, 5.605 não realizaram a prova objetiva, equivalendo a 35,14% do total de inscritos. Com as abstenções, a concorrência caiu de 399 para 258 candidatos por vaga.

Sobre o órgão

Veja as funções:

Gestão Tributária e Financeira no Distrito Federal: O Papel da SEFAZ DF

No cenário administrativo do Distrito Federal, a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ DF) desempenha um papel crucial na gestão das finanças públicas e na condução das políticas tributárias. Este organismo multifacetado atua em diversas frentes para assegurar o desenvolvimento econômico e a estabilidade fiscal da região.

Arrecadação de Tributos Estaduais: Sustentáculo Financeiro

A SEFAZ DF é responsável pela arrecadação de tributos estaduais, destacando-se o ICMS e o IPVA. Esses recursos são fundamentais para financiar serviços públicos essenciais e promover investimentos estratégicos no Distrito Federal.

Fiscalização Tributária: Garantindo a Regularidade

A fiscalização tributária é uma das principais responsabilidades da SEFAZ DF. A equipe atua para garantir o cumprimento das leis tributárias, combatendo práticas de evasão fiscal e mantendo a regularidade fiscal dos contribuintes.

Formulação de Políticas Fiscais: Equidade e Eficiência

Participando ativamente da formulação de políticas fiscais, a SEFAZ DF propõe medidas que visam aprimorar a eficiência e equidade do sistema tributário local. Essas iniciativas são fundamentais para alinhar as práticas fiscais às necessidades econômicas e sociais da região.

Controle Orçamentário e Financeiro: Contribuição para o Equilíbrio

No âmbito do controle orçamentário e financeiro, a SEFAZ DF contribui significativamente para o equilíbrio do orçamento do Distrito Federal. A gestão eficiente dos recursos financeiros é essencial para garantir a eficácia na aplicação dos recursos públicos.

Planejamento Estratégico: Rumo ao Desenvolvimento Sustentável

A SEFAZ DF participa ativamente da elaboração de planos estratégicos, alinhando suas ações ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. O planejamento estratégico é um pilar fundamental para o crescimento ordenado e sustentável do Distrito Federal.

Atendimento ao Contribuinte: Transparência e Facilidade

Oferecendo serviços de atendimento, orientação e esclarecimento de dúvidas aos contribuintes, a SEFAZ DF promove a transparência nas relações entre o Estado e os cidadãos. Essa abordagem facilita o cumprimento das obrigações fiscais e fortalece a comunicação entre o órgão fiscalizador e a sociedade.

Gestão da Dívida Ativa: Estratégias para Sustentabilidade Financeira

A administração da dívida ativa é uma preocupação constante da SEFAZ DF. A busca pela recuperação de créditos fiscais, seja por meio de ações judiciais ou acordos de parcelamento, é uma estratégia vital para garantir a sustentabilidade financeira do governo.

Auditores Fiscais: Pilar da Eficiência na Administração Fiscal

Os auditores fiscais, como parte integrante da SEFAZ DF, desempenham um papel estratégico ao realizar auditorias, fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias e contribuir para a eficiência e integridade na administração fiscal do Distrito Federal. Em conjunto, essas ações moldam a saúde financeira e promovem um ambiente propício ao desenvolvimento contínuo da região.