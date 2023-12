Com salário inicial de R$ 7.683,24, concurso CAPES deve sair a qualquer momento

Concurso CAPES anuncia edital em caráter de iminência

O edital com caráter de iminência significa que o concurso CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) pode acontecer em breve.

Os salários e benefícios são excelentes. Não deixe de ver.

Concurso CAPES e documento

O Diário Oficial desta terça-feira (5) trouxe a confirmação do contrato para a realização do concurso da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Com a organização a cargo do Cebraspe, a seleção oferecerá 50 vagas para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, com remuneração inicial de R$ 7.683,24.

Diversidade nas Especialidades

O concurso da CAPES proporciona diversas opções de especialidades para o cargo de Analista em Ciência e Tecnologia, atendendo às demandas específicas da instituição:

Analista em Ciência e Tecnologia – Qualquer Formação: Com 32 vagas disponíveis, essa categoria oferece oportunidades para profissionais de diversas áreas, ampliando as possibilidades de participação.

Analista em Ciência e Tecnologia – Especialidade: Biblioteconomia: Destinando 3 vagas para esta área, a CAPES reconhece a importância da gestão de informações e documentos no contexto da instituição.

Destinando 3 vagas para esta área, a CAPES reconhece a importância da gestão de informações e documentos no contexto da instituição. Analista em Ciência e Tecnologia – Especialidade: Contabilidade: São 5 vagas dedicadas a contadores, reforçando a necessidade de profissionais especializados na área financeira e contábil.

São 5 vagas dedicadas a contadores, reforçando a necessidade de profissionais especializados na área financeira e contábil. Analista em Ciência e Tecnologia – Especialidade: Estatística: Com 5 vagas disponíveis, esta especialidade destaca a relevância da análise estatística para embasar decisões e estratégias.

Com 5 vagas disponíveis, esta especialidade destaca a relevância da análise estatística para embasar decisões e estratégias. Analista em Ciência e Tecnologia – Especialidade: Informática: Oferecendo 5 vagas, esta especialidade reconhece a importância dos profissionais de informática para a eficiência e inovação dos processos.



Você também pode gostar:

Concurso CAPES e banca

O Cebraspe, reconhecido por sua atuação em concursos públicos, assumirá a responsabilidade pela condução deste processo seletivo. A expectativa é que a instituição mantenha os padrões de transparência e eficiência em suas avaliações. Veja mais sobre o concurso CAPES.

Último concurso

O último concurso da CAPES ocorreu em 2012, também sob a organização do Cebraspe, com oferta de 140 vagas. Este histórico serve como referência, destacando a importância do novo certame para aqueles que buscam uma oportunidade na instituição.

A comunidade de interessados aguarda agora mais informações detalhadas, que serão divulgadas com a publicação oficial do edital. Este é um momento de preparação e expectativa para aqueles que almejam contribuir com a CAPES, uma instituição de relevância no cenário educacional brasileiro.

Como se preparar

Preparar-se para o concurso da CAPES exige uma abordagem estruturada e dedicada. Inicialmente, é crucial realizar uma leitura minuciosa do edital, compreendendo as particularidades do certame, como conteúdo programático, critérios de avaliação e prazos essenciais.

A escolha de materiais de estudo atualizados e específicos para as áreas requeridas no edital é um passo fundamental. Livros, apostilas, videoaulas e recursos online confiáveis podem constituir uma base sólida para sua preparação.

Desenvolver um cronograma de estudos realista é essencial. Distribua o tempo de estudo de forma equilibrada entre as disciplinas e especialidades exigidas, considerando suas responsabilidades diárias. Essa organização proporcionará consistência em sua preparação.

A prática constante com a resolução de questões de concursos anteriores da CAPES e de áreas afins é altamente recomendada. Isso não apenas aprimora seu conhecimento, mas também familiariza você com o formato das perguntas, possibilitando uma melhor gestão do tempo durante a prova.

Realizar simulados completos é uma estratégia eficaz para avaliar seu desempenho e identificar áreas que necessitam de maior atenção. Essa prática proporciona uma simulação mais próxima das condições reais da prova.

Se o cargo desejado incluir especialidades específicas, dedique tempo extra para aprofundar-se nessas áreas, utilizando fontes confiáveis e atualizadas.

A prática da redação é crucial, especialmente se essa etapa estiver presente na prova. Mantenha-se atualizado sobre temas atuais, desenvolva sua capacidade argumentativa e pratique regularmente a escrita.

Mantenha-se informado sobre acontecimentos recentes, especialmente aqueles relacionados à área de atuação da CAPES. Consultar notícias, revistas especializadas e fontes confiáveis contribui para uma compreensão mais abrangente do contexto atual.

Inclua revisões periódicas em seu plano de estudos. Essa prática consolida o conhecimento adquirido e fortalece a retenção de informações cruciais.

Cuide da sua saúde física e mental, pois um corpo saudável contribui significativamente para um desempenho cognitivo eficaz.