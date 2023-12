Com salários acima de R$ 17 MIL, concurso ANA avança e pode sair a qualquer momento

Concurso ANA oferta ao todo 40 vagas

O concurso ANA -Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico- anuncia concurso com oferta de 40 vagas ao todo.

Os salários são atrativos. Veja mais sobre o assunto.

Definição da Banca Organizadora para o Concurso ANA

Nesta segunda-feira (11), foi anunciado no Diário Oficial o resumo da dispensa de licitação que determina a banca organizadora do tão aguardado Concurso da ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico).

Cebraspe Encarregado da Organização do Certame

O Cebraspe assume o papel de organizar o edital e conduzir todas as etapas do concurso, que tem como objetivo preencher 40 vagas para o cargo de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico, com remuneração inicial de R$17.071,35. A previsão é que o edital seja disponibilizado até 15 de janeiro de 2024.

Com isso, o edital torna-se iminente, podendo sair a qualquer momento.

Revisão do Último Concurso ANA



Em 2008, a Esaf coordenou o último Concurso ANA para a carreira de especialista, oferecendo 112 vagas distribuídas entre recursos hídricos (100) e Geoprocessamento (12).

Áreas de Avaliação e Provas do Último Processo Seletivo

Naquela ocasião, os candidatos enfrentaram provas objetivas e discursivas, abordando as seguintes áreas:

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Raciocínio Lógico-Quantitativo

Ética na Administração Pública

Recursos Hídricos – Legislação Aplicada

Direito Constitucional

Administrativo e conhecimentos específicos

Vencimentos Propostos

As remunerações para os cargos oferecidos no último concurso foram as seguintes:

Especialista em Recursos Hídricos: R$ 8.389,60

Especialista em Geoprocessamento: R$ 8.389,60

Fases do concurso ANA

No decorrer do Concurso ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico), cuja banca organizadora será o Cebraspe, os candidatos enfrentarão um processo seletivo dividido em várias etapas, visando selecionar os futuros especialistas em regulação de recursos hídricos e saneamento básico.

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na Prova Objetiva, que abrangerá diversos temas, incluindo Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico-Quantitativo, Ética na Administração Pública, Recursos Hídricos – Legislação Aplicada, Direito Constitucional, e Administrativo, além de tópicos de conhecimentos específicos.

Após a etapa inicial, os candidatos serão submetidos à Prova Discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório. Essa fase avaliará a capacidade dos participantes de expressar suas ideias de forma clara e consistente, demonstrando domínio técnico sobre os temas propostos.

A terceira etapa, voltada apenas para a categoria de especialistas, é a Avaliação de Títulos, de caráter classificatório. Nesse estágio, serão considerados os títulos acadêmicos e profissionais dos candidatos, contribuindo para a pontuação final.

Por fim, a última etapa é o Curso de Formação, que possui caráter eliminatório e classificatório. Durante esse curso, os aprovados passarão por uma formação específica para o cargo, assegurando que estejam preparados para desempenhar suas funções de maneira eficiente.

O conjunto dessas etapas busca não apenas avaliar o conhecimento teórico dos candidatos, mas também garantir que os aprovados estejam aptos a aplicar seus conhecimentos na prática, contribuindo para a excelência na regulação de recursos hídricos e saneamento básico no âmbito da ANA.

Gestão dos Recursos Hídricos e função ANA

A Agência Nacional de Águas (ANA) desempenha um papel crucial na administração dos recursos hídricos no país. Vejamos alguns aspectos fundamentais de sua atuação:

Outorga de Uso da Água: Regulação Responsável

A ANA funciona como uma espécie de guardiã dos recursos hídricos, concedendo autorizações (outorgas) para o uso da água. Esse processo é vital para garantir a distribuição justa e sustentável desse recurso essencial.

Critérios de Cobrança: Incentivando o Uso Consciente

A agência estabelece critérios para a cobrança pelo uso da água, promovendo a conscientização sobre a importância de um consumo responsável e contribuindo para a preservação dos recursos hídricos.

Monitoramento Climático: Previsão para a Gestão Eficiente

Com um olhar atento para o clima e as condições meteorológicas, a ANA desempenha um papel de destaque no monitoramento constante. Essas informações são cruciais para uma gestão eficiente e adaptativa dos recursos hídricos.

Elaboração de Planos Estratégicos: Colaboração para a Sustentabilidade

Junto aos comitês de bacias hidrográficas, a ANA participa ativamente na elaboração de planos estratégicos para a gestão integrada dos recursos hídricos em diferentes regiões do Brasil. Essa abordagem colaborativa visa assegurar a sustentabilidade a longo prazo.

Intervenção em Emergências: Ação Rápida e Eficaz

Em situações de escassez hídrica ou eventos extremos, a ANA entra em ação, implementando medidas emergenciais para garantir o abastecimento de água e minimizar impactos negativos.

Participação Social: Engajamento da Comunidade

A ANA busca ativamente envolver a sociedade na gestão dos recursos hídricos, promovendo a participação através de audiências públicas e consultas. Esse engajamento é fundamental para uma gestão democrática e alinhada às necessidades da população.

Em resumo, a ANA desempenha um papel abrangente e estratégico na gestão dos recursos hídricos no Brasil, visando assegurar a disponibilidade sustentável da água para as atuais e futuras gerações.