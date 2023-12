Com salários acima de R$ 18 mil, concurso TRT autorizado pode sair em breve

Veja mais detalhes do concurso TRT

O concurso TRT – Tribunal Regional do Trabalho- foi autorizado e pode sair em breve. O edital pode ser considerado um dos mais esperados até o momento.

Concurso TRT PE

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT PE) está com um novo concurso para servidores autorizado, conforme decisão durante a aprovação da pauta do Pleno em 11 de dezembro. O último concurso ocorreu em 2018, sob a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), e a seleção atual é válida até julho de 2024.

Estrutura Remuneratória

De acordo com a estrutura remuneratória do TRT PE, o vencimento básico inicial varia entre R$ 1.621,12 e R$ 5.189,71 para diferentes cargos.

Salários e Benefícios do concurso TRT

Os salários apresentados abaixo já incluem a Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), sendo que outros benefícios podem ser adicionados, aumentando ainda mais o valor:



Analista Judiciário: Inicial: R$ 12.455,30 Final: R$ 18.701,52

Técnico Judiciário: Inicial: R$ 7.591,37 Final: R$ 11.389,39

Auxiliar Judiciário: Inicial: R$ 3.890,69 Final: R$ 6.750,55



Benefícios Adicionais do concurso TRT

Além dos vencimentos, os servidores têm direito a benefícios, incluindo:

Auxílio-alimentação

Auxílio-transporte

Assistência pré-escolar (0 a 5 anos)

Assistência médica e odontológica

Essa oportunidade oferece não apenas salários competitivos, mas também benefícios que contribuem para o bem-estar e qualidade de vida dos servidores. Candidatos interessados devem ficar atentos às futuras atualizações do edital para iniciar sua preparação e concorrer a essas vagas no TRT PE.

Concurso do TRT PE e requisitos

O próximo certame para servidores no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT PE) reserva particularidades em termos de requisitos e atribuições para os diferentes cargos, destacando a diversidade de responsabilidades e especializações dentro dessa instituição judiciária.

Analista Judiciário – Área Judiciária (AJAJ)

Para assumir a posição de AJAJ, é imperativo possuir um diploma registrado de curso de graduação em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação. As atribuições dessa função envolvem análise de petições, elaboração de minutas de votos, emissão de informações e pareceres, bem como estudos aprofundados na legislação e jurisprudência.

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal (OJAF): Os requisitos para o OJAF são os mesmos do AJAJ, demandando graduação em Direito. No entanto, as atribuições desta função são marcadas pela execução de ordens judiciais diversas, como citações, penhoras, avaliações e arrematações, com a lavratura de autos circunstanciados.

Analista Judiciário – Área Administrativa (AJAA): Para integrar a área administrativa, é necessário possuir diploma registrado de conclusão de curso superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo Ministério da Educação. As atribuições englobam tarefas administrativas, emissão de informações e pareceres, interpretação de dados, desenvolvimento e avaliação de projetos.

Técnico Judiciário – Área Administrativa (TJAA): No âmbito da área administrativa para técnicos judiciários, o requisito fundamental é o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, reconhecido pelo Ministério da Educação. As atribuições abarcam apoio técnico e administrativo, atividades relacionadas à judiciária, arquivamento de documentos, movimentação de processos, estudos e rotinas administrativas.

Sobre o TRT PE

O TRT PE, ou Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco, é um órgão importante no sistema judiciário brasileiro.

Função Principal: Julgar Questões Trabalhistas

A principal função do TRT PE é julgar os processos trabalhistas de primeira instância provenientes do estado de Pernambuco.

Abrangência das Questões Trabalhistas

Isso inclui uma variedade de casos, desde disputas individuais entre empregadores e empregados até questões mais amplas, como dissídios coletivos e assuntos sindicais.

Aplicação da Legislação Trabalhista Brasileira

O tribunal opera de acordo com a legislação trabalhista brasileira, aplicando normas e regulamentos específicos para resolver litígios no âmbito do direito do trabalho.

Garantindo Justiça nas Relações de Trabalho

Em resumo, o TRT PE desempenha um papel fundamental na busca pela justiça nas relações de trabalho, assegurando o cumprimento dos direitos e deveres tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores no estado de Pernambuco.