Com salários de quase R$ 4 MIL, prefeitura anuncia EDITAL para vários níveis de escolaridade

Concurso da Prefeitura de Ribeirão Preto (SP)

A Prefeitura de Ribeirão Preto, situada no interior do estado de São Paulo, lançou o aguardado edital para seu novo concurso público.

Com a oferta de 12 vagas imediatas, o certame busca atender às demandas do município por meio do regime estatutário. Este evento representa uma oportunidade única para os aspirantes a cargos públicos na região. Confira mais detalhes deste edital.

Diversidade de Oportunidades por Nível de Escolaridade

Para aqueles que concluíram o ensino fundamental, as opções são atrativas: três vagas para Motorista com CNH categoria “D”, oferecendo um salário inicial de R$ 2.549,65, e outras três para o cargo de Rádio Telefonista, com remuneração inicial de R$ 2.445,83.

Já para candidatos com ensino médio e/ou curso técnico, as oportunidades são ainda mais diversas. Há duas vagas para Auxiliar de Saúde Bucal, com salário inicial de R$ 3.271,80; três para Educador Social, com remuneração de R$ 3.010,82; e uma vaga para Técnico em Saúde Bucal, com salário inicial de R$ 3.555,42. Veja mais sobre este edital.



Detalhes sobre a Prova Objetiva

A avaliação dos candidatos se dará por meio de uma única etapa: a prova objetiva. Essa fase, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por questões de múltipla escolha, abrangendo diversas áreas de conhecimento de acordo com a natureza de cada cargo.

Confira a seguir as disciplinas que serão cobradas neste edital e se prepare com antecedência:

Língua Portuguesa: Avaliando a habilidade de comunicação escrita dos candidatos.

Avaliando a habilidade de comunicação escrita dos candidatos. Matemática: Verificando a proficiência em raciocínio lógico e cálculos.

Verificando a proficiência em raciocínio lógico e cálculos. Atualidades: Testando o conhecimento sobre temas contemporâneos e sociais.

Testando o conhecimento sobre temas contemporâneos e sociais. Noções de Informática: Avaliando a familiaridade com conceitos básicos de tecnologia.

Avaliando a familiaridade com conceitos básicos de tecnologia. Estatuto do Servidor: Compreensão das normativas que regem o serviço público.

Compreensão das normativas que regem o serviço público. Conhecimentos Específicos: Direcionados para as competências específicas de cada cargo.

Data e Organização da Prova

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 3 de março de 2024. Detalhes sobre locais e horários serão comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Esse concurso se apresenta não apenas como um desafio a ser superado, mas como uma verdadeira oportunidade para os candidatos demonstrarem suas habilidades e conquistarem uma posição sólida na administração pública de Ribeirão Preto. Confira mais dicas e prepare-se para este edital.

Dicas de preparação

Confira algumas dicas que podem te ajudar neste momento de preparação:

Planeje com Calma: Criar um plano de estudos não precisa ser estressante. Faça um cronograma realista, considerando suas atividades diárias. Divida o material em pedacinhos e estabeleça metas alcançáveis. Organização é a chave para manter a tranquilidade.

Crie seu Cantinho de Estudos: Escolha um lugar confortável, bem iluminado e livre de distrações. Manter esse espaço organizado vai ajudar a manter o foco e deixar seus estudos mais agradáveis.

Use Técnicas Divertidas de Memorização: Experimente técnicas como mapas mentais, resumos e flashcards. Associar novos conhecimentos a algo que você já sabe torna o processo mais interessante.

Respeite Seu Tempo com Ciclos de Estudo: Não se sobrecarregue! Use a técnica Pomodoro, estudando por períodos curtos com pausas. Isso ajuda a manter a motivação e evita o cansaço.

Materiais Atualizados e Amigáveis: Escolha materiais que você goste e que sejam atualizados. Livros, sites e vídeos podem deixar os estudos mais interessantes.

Pratique com Desafios Divertidos: Resolva questões anteriores de forma descontraída. Errar é normal, e aprender com os erros é parte do processo.

Estude com Amigos: Participar de grupos de estudo não só traz novas perspectivas, mas também torna a jornada mais divertida. Debater ideias e tirar dúvidas juntos faz toda a diferença.

Cuide de Você: Lembre-se de dormir bem, comer de forma saudável e fazer pequenas pausas para se movimentar. Um corpo saudável contribui para uma mente mais atenta.

Simule, Brinque e Aprenda: Faça simulados como se fossem jogos. Isso ajuda a se familiarizar com o formato da prova de uma maneira descontraída.

Escolha a que mais te agradar e combinar com o seu perfil e boa sorte!

Como se inscrever neste edital

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 2 de janeiro e 2 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais (https://concursosrbo.com.br).

Vale lembrar que as taxas dependem do cargo ou escolaridade solicitada pelo candidato no momento de cadastro. Veja os valores: