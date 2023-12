Com salários de R$ 14,2 MIL, Concurso INT abre inscrições segunda (11)

O concurso INT oferta vagas para dois cargos

O concurso INT -(Instituto Nacional de Tecnologia) – é uma grande chance. Com salários atrativos, o certame oferta outros benefícios.

Veja a seguir quem pode se inscrever neste concurso.

Concurso INT

O aguardado concurso do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) já tem banca definida: será o Instituto Access, escolhido por dispensa de licitação e anunciado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (6).

Detalhes do Edital e Vagas Ofertadas

O edital, divulgado em 10 de outubro, oferece um total de 24 vagas para as carreiras de pesquisador e tecnologista, ambas exigindo nível superior. Além disso, está prevista a formação de cadastro reserva, ampliando as oportunidades para os futuros profissionais.

Remuneração Atrativa e Benefícios

Os vencimentos para os aprovados podem alcançar até R$ 14.274,86, somados a auxílios alimentação, transporte e saúde. Uma proposta atrativa para quem busca uma carreira no cenário tecnológico. Vale ressaltar que o INT, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), tem sua sede na cidade do Rio de Janeiro (RJ), um polo importante para a pesquisa e inovação.



Distribuição das Vagas por Áreas

As vagas estão distribuídas em diversas áreas, refletindo a diversidade de expertise necessária para o avanço científico e tecnológico. Alguns destaques incluem:

Pesquisador Adjunto I:

Tecnologista Pleno 1:

Engenharia de Avaliações (1);

Avaliação de Produtos (1);

Engenharia de Materiais e Simulação Computacional (1);

Tecnologia de Materiais Poliméricos (2);

Biocorrosão e Biodegradação (1);

Corrosão pelo H2S e CO2 em Alta Pressão e Alta Temperatura (1);

Planejamento Tecnológico (1);

Tecnologia da Informação e Comunicações (1).

Tecnologista Pleno 2:

Biocatálise (1);

Química (1);

Engenharia de Avaliações (1);

Certificação de Produtos (1);

Motores e Emissões (2);

Corrosão e Proteção (1);

Corrosão sob Tensão em Alta Pressão e Alta Temperatura (1);

Tecnologia Química Industrial (1).

Tecnologista Júnior:

Engenharia de Manutenção (1);

Engenharia de Segurança do Trabalho (1);

Gestão da Qualidade (1).

Este concurso promete ser uma oportunidade ímpar para profissionais comprometidos com a inovação e o avanço científico. A diversidade de áreas reflete o amplo escopo de atuação do INT. Se você busca contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país, esta pode ser a sua chance. Veja mais sobre o concurso INT.

Prepare-se para o Cronograma do concurso INT

O aguardado concurso do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) traz consigo um cronograma crucial para os aspirantes a pesquisadores e tecnologistas. Aqui estão as principais datas que você precisa marcar na sua agenda:

Publicação do Edital

O ponto de partida: o edital foi revelado em 10 de outubro, delineando todas as informações essenciais para os candidatos.

O período para garantir sua participação começa em 11 de dezembro e se estende até 9 de fevereiro de 2024. Não deixe para a última hora!

Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição

Se atender aos critérios de isenção, este é o momento de fazer a solicitação, também dentro do prazo de 11 de dezembro a 9 de fevereiro de 2024.

Realização das Provas: 13 de maio a 28 de junho

O ápice do processo: as provas ocorrerão ao longo do período de 13 de maio a 28 de junho. Esteja preparado para demonstrar seu conhecimento e habilidades nessa fase crucial.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre 11 de dezembro deste ano e 9 de fevereiro de 2024. Para concorrer, os interessados deverão preencher formulário disponível no site www.access.org.br.

As taxas variam de R$ 100 até R$ 150, a depender do cargo escolhido.

Isenção

O concurso do INT (Instituto Nacional de Tecnologia) está comprometido com a inclusão e apoio a públicos específicos, oferecendo a gratuidade na taxa de inscrição para aqueles que se enquadram nas seguintes condições:

Família Inscrita no CadÚnico: Se você faz parte de uma família inscrita no CadÚnico, o governo federal reconhece a importância de garantir o acesso a oportunidades como essa.

Doadoras de Medula Óssea em Entidades Reconhecidas pelo Ministério da Saúde: Para as altruístas doadoras de medula óssea, desde que estejam vinculadas a entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, a gratuidade na taxa de inscrição é uma forma de reconhecimento pelo gesto nobre.



Essas medidas visam eliminar barreiras financeiras, promovendo igualdade de oportunidades no processo seletivo. Se você se enquadra em uma dessas categorias, aproveite esse benefício e dê o primeiro passo em direção ao seu futuro no INT.