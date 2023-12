Com salários de R$ 8 mil, CONCURSO TRF divulga edital e muitas oportunidades

Confira os benefícios do concurso TRF

Mais um concurso TRF- Tribunal Regional Federal- anuncia edital com grandes oportunidades e benefícios aos aprovados.

Os salários são acima de R$ 8 mil.

Edital TRF5

É com grande expectativa que informamos a publicação do edital do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5), trazendo uma oportunidade imperdível para quem busca uma carreira na área de Tecnologia da Informação. O certame oferece vagas para formação de cadastro de reserva nos cargos de Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação e Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação. Veja mais sobre o concurso TRF.

Datas Importantes do Edital TRF5

As inscrições estão abertas no período de 20/12/2023 a 21/1/2024, com a possibilidade de solicitar isenção da taxa entre 20 e 22/12/2023. O último dia para pagamento da taxa é até 22/1/2024, e a prova está programada para o dia 25/02/2024.

Cargos, Vagas e Remunerações do concurso TRF

O certame contempla vagas para:



Você também pode gostar:

Técnico Judiciário – Desenvolvimento de Sistemas de Informação: Cadastro de Reserva com salário de R$ 8.046,84.

Cadastro de Reserva com salário de R$ 8.046,84. Técnico Judiciário – Tecnologia da Informação: Cadastro de Reserva com salário de R$ 8.046,84.

As vagas serão distribuídas nos estados sob jurisdição do TRF5, abrangendo Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Além do salário inicial, os aprovados receberão um auxílio alimentação de R$ 1.182,74, totalizando uma remuneração de R$ 9.229,58.

Etapas e Provas do concurso TRF

O concurso TRF será composto por uma prova objetiva, eliminatória e classificatória, com 60 questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Provas Objetivas do concurso TRF

A prova objetiva do concurso TRF será de múltipla escolha, contendo 4 alternativas por questão, sendo apenas 1 correta. A aplicação ocorrerá simultaneamente nas cidades de Aracaju/SE, Fortaleza/CE, João Pessoa/PB, Maceió/AL, Natal/RN e Recife/PE, conforme a opção de estado escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

Esta é uma oportunidade única para quem deseja atuar na esfera pública na área de Tecnologia da Informação.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 20 de dezembro de 2023 a 21 de janeiro de 2024, no site da banca organizadora, IBFC. A taxa foi definida em R$ 85,00.

Preparação concurso TRF

Se você está de olho no concurso do TRF5, é hora de colocar as mãos na massa e traçar uma estratégia de estudos para alcançar a tão sonhada aprovação. Vamos às dicas práticas para turbinar seus estudos:

Desvendando o Edital

Pode parecer óbvio, mas é preciso estar atento ao edital. Leia com calma, sem pressa. Entenda o que é cobrado, quais são as etapas do concurso e as datas importantes. Isso vai ser sua bússola nessa jornada.

Montando o Mapa dos Estudos

Hora de criar um mapa, literalmente! Faça um cronograma realista. Distribua as disciplinas ao longo da semana, dando uma atenção especial para aquelas que não são suas melhores amigas. Reserve um tempo para revisar o que aprendeu.

Material

Escolha seus armamentos de estudo. Livros, videoaulas, tudo vale. Fique ligado nas bibliografias recomendadas no edital. A ideia é focar no que realmente importa.

Questões Antigas

A prática leva à perfeição, ou quase isso. Treine com questões de concursos anteriores do TRF5. Isso ajuda a pegar o jeito das perguntas, entender o que é mais cobrado e treinar seu tempo de resposta.

Simulado

Se prepare. Faça simulados e provas completas. Isso ajuda a simular o ambiente do dia da prova e a treinar sua resistência física e mental. Veja onde errou, acertou, e ajuste sua estratégia.

Revisões Estratégicas

Revise como um estrategista. Volte nos pontos que ainda não estão 100%. Use mapas mentais, resumos, tudo que facilitar a revisão. Anote informações chave e destaque o que é mais importante.

Cuide da mente

Saúde em dia! Dormir bem, fazer umas atividades físicas e comer direitinho fazem parte do combo. Uma mente saudável garante mais foco e energia para os estudos.

Atualização em Dia

Fique ligado nas notícias e acontecimentos atuais, principalmente na área de Tecnologia da Informação. Isso pode fazer a diferença nas provas de conhecimentos gerais.