Com salários de R$ 8,7 MIL, veja COMO se inscrever para o CONCURSO INMETRO

O concurso INMETRO anuncia o total de 100 vagas + CR

O concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida.

Por conta disso, trouxemos maiores esclarecimentos. Não deixe de conferir.

Edital INMETRO e vagas

Recentemente divulgado, o edital do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) oferece 100 vagas para os cargos de Pesquisador Tecnologista e Analista Executivo, com uma remuneração inicial atraente de até R$ 8.700,31. Esta é uma oportunidade significativa para profissionais de nível superior interessados em ingressar no setor.

Cargos e Atribuições Profissionais

O Analista Executivo em Metrologia e Qualidade apresenta 40 vagas imediatas, além de 390 para formação de cadastro reserva. Os profissionais desse cargo terão responsabilidades que abrangem planejamento, treinamento, logística, coordenação e execução de projetos em diversas áreas, como metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, avaliação da conformidade e informação tecnológica.

Já o Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade oferece 60 vagas imediatas e 370 para cadastro reserva. Os especialistas nesse cargo serão incumbidos de desenvolver atividades especializadas, incluindo planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos nas áreas de metrologia e qualidade.

O concurso INMETRO para os cargos de Pesquisador Tecnologista e Analista Executivo possui um processo seletivo composto por três etapas distintas: Provas Objetivas, Prova Discursiva e Prova de Títulos.



Provas do concurso INMETRO

Veja como serão as avaliações do certame:

Provas Objetivas: Data e Locais: As provas objetivas estão programadas para ocorrer em 16 de abril de 2024, sendo realizadas em diversas cidades do país, incluindo Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Fortaleza-CE, Salvador-BA e Rio de Janeiro-RJ, com a possibilidade de utilização de cidades circunvizinhas. Horários: A prova para o cargo de Analista Executivo acontecerá no período da manhã (8h às 13h), enquanto a prova para Pesquisador-Tecnologista será no turno da tarde (14h às 19h), ambos seguindo o horário oficial de Brasília. Composição e Critérios: A prova objetiva para ambos os cargos será composta por 70 questões de múltipla escolha, apresentando 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma considerada correta. Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar no mínimo 60% do total de pontos e, além disso, obter pontuação mínima de uma questão correta em cada conteúdo que compõe a prova.

Prova Discursiva: Formato e Temas: A etapa da prova discursiva consiste na redação de um texto dissertativo, abrangendo um mínimo de 20 e um máximo de 30 linhas. Os temas abordados estarão relacionados aos objetos de avaliação do concurso. Valoração e Critério de Aprovação: A prova discursiva será avaliada num total de 100 pontos. Para ser aprovado nesta etapa, o candidato precisa obter um percentual mínimo de 50% de aproveitamento, demonstrando habilidade na escrita e compreensão dos temas propostos.

Prova de Títulos: Caráter Classificatório: A prova de títulos é uma etapa classificatória, destinada a avaliar a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato. Critérios e Detalhes: Os critérios específicos para atribuição de pontos aos títulos serão divulgados posteriormente, permitindo que os candidatos apresentem documentos que evidenciem sua qualificação e experiência profissional.



Essas etapas são fundamentais para a seleção dos candidatos, buscando avaliar não apenas o conhecimento técnico, mas também as habilidades discursivas e a experiência prévia. Uma preparação cuidadosa e focada em cada uma dessas fases é essencial para aumentar as chances de sucesso no concurso do INMETRO.

Como se inscrever no concurso INMETRO

As inscrições para o concurso INMETRO, conforme detalhado no edital, serão aceitas no período compreendido entre 05 de dezembro de 2023 e 08 de janeiro de 2024. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site do Idecan, onde encontrarão todas as informações necessárias para efetuar a inscrição.

Durante o procedimento de inscrição, é imprescindível o pagamento da taxa no valor de R$ 125, que é requisito para a validação da participação do candidato no certame.

No momento da inscrição, os candidatos têm a responsabilidade de indicar a cidade na qual desejam realizar as provas objetivas e discursivas. As opções disponíveis para escolha são Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Fortaleza-CE, Salvador-BA e Rio de Janeiro-RJ. Essa escolha permite que os candidatos possam optar por locais mais convenientes em relação à sua localização ou preferências pessoais.

Para os candidatos que buscam concorrer ao cargo de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade, é necessário estar atento a um detalhe adicional durante o processo de inscrição. Eles deverão optar pela Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) na qual desejam realizar a prova objetiva. Essa escolha, feita no ato da inscrição, direcionará a preparação do candidato para a respectiva língua estrangeira escolhida.