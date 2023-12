Com salários de R$ 9,6 MIL, CONCURSO anuncia edital para todos os níveis de escolaridade

Concurso para fundamental, médio e superior

As chances do concurso são para todos os níveis de escolaridade. Além disso, os salários são atrativos podendo ultrapassar R$ 9 mil.

Ficou interessado? Veja como se inscrever.

Concurso Mogi das Cruzes 2023

Se você está em busca de um concurso com uma variedade de vagas e salários atrativos, o edital de Mogi das Cruzes é a escolha ideal! Este concurso oferece oportunidades para profissionais de diferentes níveis de escolaridade, com salários iniciais que chegam a R$ 9.619,78.

Vagas e Jornadas de Trabalho

As 41 vagas, além do cadastro de reserva, contemplam cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os profissionais contratados terão jornadas de trabalho que variam de 20 a 40 horas semanais, proporcionando flexibilidade e conciliação com outras atividades.

Distribuição das Vagas do concurso

Nível Fundamental:



Lavador e Lubrificador – 01 vaga + CR – R$ 2.120,05

Agente Sepultador – 04 vagas + CR – R$ 2.529,44

Encanador – 01 vaga + CR – R$ 2.962,07

Mecânico – 01 vaga + CR – R$ 3.705,42

Operador de Máquinas – 01 vaga + CR – R$ 3.705,42

Nível Médio:

Guarda Municipal – CR – R$ 2.983,39

Agente de Inspeção Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal – 01 vaga + CR – R$ 3.403,51

Agente Escolar – 04 vagas + CR – R$ 2.374,02

Auxiliar de Apoio Administrativo – 04 vagas + CR – R$ 3.705,42

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – CR – R$ 2.983,39

Fotógrafo – 01 vaga + CR – R$ 3.705,42

Motorista – CR – R$ 3.705,42

Operador de Rede – 01 vaga + CR – R$ 5.924,36

Nível Superior:

Analista de Sistemas – CR – R$ 7.399,91

Arquiteto – 03 vagas + CR – R$ 9.619,78

Bibliotecário – 01 vaga + CR – R$ 7.399,91

Biomédico – 01 vaga + CR – R$ 7.399,91

Dentista – 01 vaga + CR – R$ 7.399,91

Educador Ambiental – 03 vagas + CR – R$ 6.807,04

Especialista em Rádio/TV e Multimídia – 01 vaga + CR – R$ 7.399,91

Fisioterapeuta em Saúde – 01 vaga + CR – R$ 5.924,36

Médico (vários) – 09 vagas + CR – R$ 8.615,89

Nutricionista – 02 vagas + CR – R$ 8.092,73

Professor de Educação Física – CR – 20h: R$ 4.046,38 | 40h: R$ 8.092,73

Professor de Educação Básica I – CR – R$ 5.105,28

Professor de Educação Básica II – Educação Artística – CR – R$ 6.069,59

Professor de Educação Básica II – Educação Física – 01 vaga + CR – R$ 6.069,59

Inscrições e Processo Seletivo

Os candidatos interessados devem ficar atentos ao edital para informações sobre o período de inscrições e os detalhes do processo seletivo. Este é um excelente momento para aqueles que desejam ingressar no serviço público em diferentes áreas e níveis de qualificação.

Concurso Mogi das Cruzes e provas

Se você está de olho no concurso da Prefeitura de Mogi das Cruzes, prepare-se para um processo seletivo robusto e abrangente, que contempla profissionais de diversos níveis de escolaridade. Com 41 vagas e cadastro de reserva, este certame oferece salários atrativos, variando de R$ 2.120,05 a R$ 9.619,78. Vamos explorar em detalhes as distintas etapas desse concurso gerenciado pela respeitada Fundação Vunesp.

Prova Objetiva

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste na prova objetiva, abrangendo todos os cargos. Essa fase busca avaliar o conhecimento teórico dos candidatos, sendo fundamental para identificar aqueles que possuem a base necessária para desempenhar suas futuras funções. A prova será aplicada na cidade de Mogi das Cruzes/SP, e a data será divulgada pela banca organizadora.

Prova Prática

Para cargos específicos, como Agente Sepultador, Encanador, Lavador, Mecânico, Operador de Máquinas e Motorista, a prova prática se torna um ponto crucial. Com caráter eliminatório e classificatório, essa etapa visa avaliar as habilidades práticas dos candidatos, assegurando que estejam aptos para os desafios reais de suas funções.

Prova Física

O cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito demanda uma avaliação física, também de caráter eliminatório e classificatório. Essa etapa é projetada para garantir que os candidatos possuam a aptidão física necessária para desempenhar com eficácia as responsabilidades associadas ao cargo.

Avaliação de Títulos

Candidatos aos cargos de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Motorista, Fonoaudiólogo, Pedagogo, Psicólogo Educacional, Professor e Diretor de Escola passarão pela avaliação de títulos, de caráter classificatório. Essa etapa reconhece a formação acadêmica e experiência profissional dos candidatos, agregando um critério adicional à seleção.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de janeiro, às 23h59 (sempre no horário de Brasília) no site Vunesp

Taxas de Inscrição

O pagamento da taxa de inscrição é um passo crucial no processo. Os valores variam de acordo com a escolaridade exigida para o cargo almejado:

Ensino Fundamental: R$ 54,90

Ensino Médio: R$ 67,90

Ensino Superior: R$ 98,80

Método de Pagamento

O pagamento da taxa deve ser efetuado na rede bancária, seguindo as orientações disponibilizadas pela banca organizadora. Essa etapa é essencial para validar a inscrição do candidato no processo seletivo.