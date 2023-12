Com salários iniciais de R$ 18 MIL, conheça as etapas do concurso ON

Consiga a sua estabilidade financeira por meio do concurso ON

O concurso ON – Observatório Nacional- é uma das oportunidade concedidas para uem busca por estabilidade financeira.

Os aprovados conseguirão inicialmente salários de R$ 18 mil. Ficou animado? Veja a seguir.

Concurso ON

Se o seu objetivo é alcançar uma remuneração de R$ 18 mil e garantir estabilidade profissional, a participação no concurso do Observatório Nacional (ON) é imperdível. Para auxiliar na sua preparação, é crucial compreender as distintas etapas da prova.

22 Vagas em Disputa

A seleção visa preencher 22 vagas imediatas em cargos específicos de Pesquisador e Tecnologista, posições de destaque no cenário científico. O processo seletivo é coordenado pelo IDCAP, exigindo dos candidatos habilidades e conhecimentos específicos.

Três Fases concurso ON

Os candidatos passarão por três fases distintas, cada uma projetada para avaliar habilidades e conhecimentos fundamentais para os cargos em disputa.



Você também pode gostar:

Etapa 1

A primeira etapa do concurso ON compreende uma prova escrita discursiva, seguida pela leitura pública da prova e arguição oral. Dois temas relacionados à área específica da vaga serão abordados, caracterizando a fase como eliminatória e classificatória.

Etapa 2

Na segunda etapa, os candidatos enfrentarão a defesa pública de um memorial. Nesse momento, terão de 50 a 60 minutos para apresentar seus trabalhos de pesquisa, analisando-os globalmente e destacando contribuições relevantes. A exposição de projetos futuros de pesquisa no Observatório Nacional também é esperada. Esta fase tem caráter eliminatório e classificatório.

Etapa 3

A terceira etapa envolve a análise de títulos e currículo, considerada exclusivamente classificatória.

Etapas do Concurso

Todas as etapas e provas serão conduzidas na sede do Observatório Nacional, situada à Rua General José Cristino, nº 77, Bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro, RJ.

Prova Escrita Discursiva

A prova escrita discursiva abordará dois temas sorteados dentre cinco relacionados ao perfil da vaga. O sorteio será realizado uma hora antes do início da prova, na presença do presidente da Comissão Examinadora e de todos os candidatos, sendo gravado. A duração máxima da prova é de 4 horas, sem direito a consultas.

Em resumo, a busca por uma oportunidade profissional no ON requer uma preparação específica para enfrentar essas etapas desafiadoras.

Sobre as inscrições do concurso ON

Os interessados em participar do concurso do Observatório Nacional devem realizar todo o procedimento de inscrição até o dia 08 de março de 2024. O processo de inscrição é conduzido de maneira eficiente através do site da banca organizadora, o IDCAP.

Além de preencher o formulário de inscrição, é imprescindível efetuar o pagamento da taxa correspondente a cada cargo desejado. As taxas são as seguintes:

R$ 150,00 para as vagas de Pesquisador Adjunto e Tecnologista Pleno 2;

R$ 125,00 para as vagas de Tecnologista Pleno 1.

Isenção da Taxa

Aqueles que necessitarem solicitar a isenção da taxa de inscrição podem realizar o requerimento até o último dia do prazo de inscrição, também por meio do site da banca organizadora.

Esses procedimentos visam garantir uma participação acessível a todos os interessados, permitindo que cada candidato tenha a oportunidade de concorrer às vagas disponíveis no concurso do Observatório Nacional.

Sobre o órgão

O Observatório Nacional, sediado no Rio de Janeiro, é uma instituição científica de relevância. Sua fundação data de 1827, sendo vinculado historicamente ao Colégio dos Jesuítas, estabelecido em 1567.

O foco do ON abrange estudos astronômicos, incluindo observações de corpos celestes, assim como pesquisas geofísicas, contemplando áreas como sismologia e magnetismo terrestre. A instituição desempenha papel significativo na definição da Hora Legal Brasileira, contribuindo para a sincronização temporal nacional.

Além disso, o ON destaca-se na metrologia, estabelecendo padrões de medida. Essa precisão é fundamental em diversos setores. A instituição também se dedica à formação acadêmica e à divulgação científica, compartilhando conhecimentos e incentivando o interesse pela ciência.