Começa a corrida por esta moeda rara de 25 centavos. Saiba identificar

O que dá para comprar com uma moeda de 25 centavos? A grande maioria das pessoas poderia pensar que não há muito o que se fazer com esta quantia. Contudo, uma minoria consegue entender que esta pequena peça pode valer muito dinheiro no final das contas.

De acordo com especialistas, a moeda de 25 centavos do ano de 2001 pode ser considerada rara. Mas isso só vai acontecer em alguns casos muito específicos, como quando o exemplar conta com um erro de cunhagem. Neste sentido, será preciso prestar muita atenção aos detalhes.

Uma curiosidade sobre esta peça é que ela ainda está em circulação, ou seja, é possível encontrar o exemplar em um troco em uma feira, por exemplo. Esta é uma das moedas mais famosas em toda a história do Plano Real.

Abaixo, você pode conferir os detalhes da moeda de 25 centavos do ano de 2001, com base em informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7.55gr;

Metal: Aço Revestido de Bronze;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Manuel Deodoro da Fonseca (1827-1892), ladeada pelas Armas Nacionais e pelo dístico Brasil

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao valor facial; data.

Quando ela é rara?

Como dito, nem todas as moedas de 25 centavos do ano de 2001 podem ser consideradas raras. Para que ela seja considerada valiosa, é necessário que ela conte com um defeito, normalmente conhecido como batida dupla no meio da numismática.

Não é preciso ser um profissional da área para encontrar este defeito. Basta prestar bastante atenção na palavra BRASIL. É possível perceber que as linhas se duplicam, como se a máquina tivesse batido duas vezes em um mesmo lugar.



Você também pode gostar:

Caso você encontre a moeda de 25 centavos do ano de 2001 com este erro, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 45, de acordo com as projeções dos catálogos numismáticos mais recentes.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária:

Período colonial a 1942 – Réis

De 1942 a 1967 – Cruzeiro

De 1967 a 1970 – Cruzeiro Novo

De 1970 a 1986 – Cruzeiro

De 1986 a 1989 – Cruzado

De 1989 a 1990 – Cruzado Novo

De 1990 a 1993 – Cruzeiro

De 1993 a 1994 – Cruzeiro Real

De 1994 até os dias atuais – Real

Posso limpar uma moeda?

Não há nada que impeça um colecionador de limpar uma moeda antiga para que ela pareça mais nova, ou ao menos mais visível. Contudo, é importante lembrar que em alguns casos esta prática pode reduzir o valor da peça, já que ela poderá contar com uma camada de coloração diferente resultado das reações químicas no metal.

De todo modo, se você está ciente do risco de diminuição do valor, e mesmo assim deseja limpar a sua moeda antiga, é importante ter consigo os seguintes materiais:

Sabão neutro;

Vinagre de álcool;

Bicarbonato de sódio;

Pasta de polimento de metais;

Água destilada;

Toalha macia (evite usar de algodão);

Toalha de papel;

Palito de dente;

Escova de dentes velha, de cerdas macias;

Tigela de vidro;

Estopa.

Agora, basta seguir o passo a passo abaixo: