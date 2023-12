Como a cetamina levou à morte de Matthew Perry?

MO relatório toxicológico de atthew Perry foi divulgado na sexta-feira revelando que a causa da morte do querido ator foram os efeitos agudos da cetamina e com isso, muitas perguntas foram feitas sobre o que a droga faz ao corpo de uma pessoa e por que as pessoas o consomem.

Cetamina foi desenvolvido na década de 1960 como anestésico para humanos e animais e recentemente foi vinculado ao tratamento da depressão, porém, também é utilizado recreativamente por ser uma droga psicodélica.

O que os médicos dizem sobre a cetamina?

Especialistas afirmam que a substância provoca efeito relaxante que faz com que os usuários sintam uma dormência agradável e pode causar um experiência fora do corpo alucinógenano entanto, quando consumido em quantidades excessivas, faz com que as pessoas mergulhar em um estado dissociativo longe da realidadeisso é comumente conhecido como “buraco K”.

Além do abuso da droga, pesquisas feitas pelos Institutos Nacionais de Saúde mostraram que uma dose intravenosa de cetamina poderia ajudar no tratamento da depressão grave em apenas algumas horas. Normalmente, medicamentos como Prozac, Zoloft, e outros levam semanas para ajudar o paciente a superar a condição,

O uso da terapia psicodélica tem levado a pesquisas constantes e, em 2018, o Dr. Martin Teicher, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Harvard e diretor do Programa de Pesquisa em Biopsiquiatria do Desenvolvimento do Hospital McLean mencionou que o uso de cetamina para a depressão é “na verdade, um dos maiores avanços na psiquiatria em muito tempo.”

Que efeito a cetamina teve em Matthew Perry?

Embora os efeitos da droga possam ajudar os pacientes que sofrem de depressão rapidamente, os efeitos não duram e muitos consomem mais para manter a depressão sob controle; no entanto, os usuários desenvolvem tolerância.

De acordo com a NPR, Perry estava usando a substância para propósito de depressão e ansiedadeS.

O efeito entorpecente provavelmente desacelerou sua respiração e impediu que o corpo do ator reagisse mesmo quando debaixo d’água, no entanto, overdose de cetamina é muito raramas consumi-lo na piscina é uma combinação terrível que pode causar morte acidental.