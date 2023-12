Como aumentar o limite do cartão de crédito? 5 dicas infalíveis

Você já passou pela situação de querer comprar algo com o seu cartão de crédito, mas descobrir que o seu limite não era suficiente? Ou de precisar parcelar uma compra em mais vezes, mas não ter margem para isso?

Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas sofrem com um limite de crédito baixo ou insuficiente para as suas necessidades.

Mas não se preocupe, pois existem algumas formas de aumentar o seu limite e ter mais tranquilidade na hora de usar o seu cartão. A seguir, confira 5 dicas infalíveis para conseguir um aumento do seu limite de crédito.

1 – Mantenha o seu cadastro atualizado no banco ou na operadora do cartão de crédito

Uma das formas de conseguir um aumento do seu limite de crédito é manter o seu cadastro atualizado no banco ou na operadora do cartão. Isso porque essas instituições usam as suas informações pessoais, profissionais e financeiras para avaliar o seu perfil de crédito e definir o seu limite.

Por isso, se você mudou de emprego, teve um aumento de salário, abriu uma empresa ou melhorou a sua renda de alguma forma, informe ao banco ou à operadora do cartão. Assim, eles poderão revisar o seu limite e conceder um aumento, se for o caso.

2 – Pague as suas faturas em dia e evite o rotativo

Outra dica importante para aumentar o seu limite de crédito é pagar as suas faturas em dia e evitar o rotativo. O rotativo é o valor que você deixa de pagar na fatura e que é cobrado com juros no mês seguinte.



Ao fazer isso, você demonstra que não tem controle sobre as suas finanças e que tem dificuldade para honrar os seus compromissos. Isso pode prejudicar a sua reputação como pagador e reduzir as suas chances de conseguir um aumento do seu limite.

Por isso, procure pagar sempre o valor total da fatura e evitar os juros do rotativo. Além disso, pague sempre na data do vencimento ou antes, para não ficar inadimplente e manter um bom histórico de pagamento.

3 – Use o cartão de crédito com frequência e de forma consciente

Uma forma de mostrar ao banco ou à operadora do cartão que você precisa de um limite maior é usar o seu cartão com frequência e de forma consciente. Isso significa que você deve usar o seu cartão para fazer compras regulares, como supermercado, farmácia ou combustível, e não apenas para compras esporádicas ou de alto valor.

Dessa forma, você mostra que o seu cartão é uma ferramenta importante para o seu dia a dia e que você sabe usá-lo com responsabilidade. Além disso, você aumenta o seu volume de transações e gera mais receita para o banco ou para a operadora do cartão, o que pode motivá-los a te oferecer um limite maior.

4 – Solicite um aumento do seu limite

Se você já segue as dicas anteriores, mas ainda não conseguiu um aumento do seu limite, uma alternativa é solicitar um aumento diretamente ao banco ou à operadora do cartão. Você pode fazer isso por meio dos canais de atendimento, como telefone, internet banking, aplicativo ou chat.

Ao fazer a solicitação, você pode argumentar com base nos seus dados cadastrais, no seu histórico de pagamento, no seu volume de transações e na sua necessidade de crédito. Mas lembre-se: não adianta pedir um aumento muito acima do que você pode pagar ou muito frequente. Seja realista e coerente com a sua situação financeira.

5 – Considere trocar de cartão ou ter mais de um

Por fim, se nenhuma das dicas anteriores funcionou para você, talvez seja hora de considerar trocar de cartão ou ter mais de um. Existem diversas opções de cartões de crédito no mercado, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

Você pode pesquisar por aqueles que oferecem limites mais altos, taxas mais baixas, benefícios mais atrativos ou condições mais flexíveis. Além disso, também pode optar por ter mais de um cartão, desde que saiba administrá-los bem e não se endivide. Assim, é possível ter mais opções de crédito e mais facilidade para fazer as suas compras.