como baixar o app para bloquear aparelho roubado

O Ministério da Justiça lançou nesta terça-feira (19) o programa Celular Seguro, que tem como objetivo facilitar o bloqueio de aparelhos furtados, roubados ou mesmo perdidos. A ideia é que a vítima consiga bloquear o celular com mais facilidade com a ajuda de um amigo.

Funciona basicamente assim: ao informar sobre a perda do aparelho no site oficial, ou através da ação de uma pessoa de confiança previamente cadastrada, todas as instituições e empresas participantes do projeto receberão um alerta, e a partir daí, cada uma delas poderá realizar o bloqueio de cada um dos seus programas correspondentes.

Com o bloqueio, o celular roubado ou furtado ficaria inutilizável na avaliação do Ministério da Justiça. Assim, a pessoa que roubou teria muito mais dificuldade em fazer uso das informações do aparelho, facilitando assim a vida da pessoa que foi roubada.

Para realizar este projeto, o Ministério da Justiça fez um acordo entre a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e a Agência Nacional de telecomunicações (Anatel), através do fornecimento de um código IMEI, que nada mais é do que o número único de identificação do aparelho – que pode ser acessado nas configurações do próprio celular.

“O aparelho celular acabou sendo o principal patrimônio que as pessoas carregam no dia a dia. Não só o aparelho, mas dentro dele embarcado [está] cartão de crédito, dados bancários, dados pessoais”, ressaltou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli

Passo a passo para instalar o aplicativo

Abaixo, você pode conferir um passo a passo para a instalação do aplicativo do Celular Seguro

Baixe o aplicativo Celular Seguro na Google Play (Android) ou na App Stores (Iphone);

Clique no botão “entrar com gov.br” e você será redirecionado para a página inicial do gov.br, onde poderá fazer o login utilizando seu CPF e senha;

Na página seguinte, leia e aceite os termos de uso.



Passo a passo para usar o programa Celular Seguro

Passo 1: selecione a pessoa, ou pessoas, de confiança. Será importante inserir os dados como nome completo, CPF, telefone e e-mail de contato de cada uma delas;

Assim que você adicionar esta pessoa de confiança, ela vai receber uma notificação e vai passar a visualizar o celular cadastrado no próprio aplicativo. É através deste app que ela vai ter acesso ao botão de emergência;

Caso você seja assaltado, e levarem o seu celular, será preciso entrar em contato com a pessoa de confiança e pedir para ela bloquear o dispositivo;

A pessoa de confiança poderá escolher o aparelho a ser bloqueado, e clicar na opção Alerta, que vai ser indicado por um triângulo amarelo;

Na sequência, ela deverá informar se a perda se deu por perda, roubo ou furto . Além disso, ela também precisará informar a data e o local da ocorrência;

Logo depois, o sistema vai entregar um número de protocolo, que deverá ser anotado para uso em atendimentos posteriores não apenas no ministério, mas também na Anatel ou mesmo nos bancos;

As entidades envolvidas receberão um alerta, e prometem bloquear todas as contas que estão vinculadas ao celular que foi roubado em um intervalo de, no máximo, 10 minutos.

Instituições participantes do Celular Seguro

De acordo com o Ministério da Justiça, participam deste projeto os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) e Nubank, o aplicativo de entregas iFood e o markeplace Mercado Livre.

A Anatel também participa do sistema, e promete bloquear o aparelho e o chip em até 24 horas depois do acionamento do botão de emergência.

O Ministério também afirma que haverá um sistema para tentar reverter os alertas falsos, ou que foram acionados por engano.