Como configurar e jogar o Oculus Link no VR Oculus Quest 2

Oculus Link é um software que permite conectar seu VR Oculus Quest ao PC. Usando este aplicativo, você pode conectar seu VR Oculus Quest 2 ao seu PC e ele simulará a operação do Oculus Rift. Ele usa o poder do seu PC e permite que você use o VR Oculus Quest 2, assim como o Oculus Rift. Você terá que baixar o aplicativo Oculus Link no seu PC e configurá-lo com o Oculus Quest 2 para que funcione como o Oculus Rift.

Configure e jogue Oculus Link em VR Oculus Quest 2

Se você não sabe como configurar o Oculus Link no VR Oculus Quest 2, este artigo irá ajudá-lo com isso. Neste artigo, discutiremos como você pode configurar o Oculus Link no VR Oculus Quest 2.

Baixando e instalando o link Oculus

Primeiro, você terá que baixar e instalar o Oculus Link em seu PC para configurá-lo com o Oculus Quest 2. Em primeiro lugar, certifique-se de que seu PC atenda a determinados requisitos para executar o aplicativo sem problemas. A seguir estão os requisitos mínimos de sistema que seu PC deve ter-

Processador: Intel i5-4590/AMD Ryzen 5 1500X ou superior

BATER: 8 GB ou mais que isso

SO: Windows 10 ou superior

Portas USB: Pelo menos 1 porta USB

GPU: NVIDIA Titan X, NVIDIA GeForce GTX 970, NVIDIA GeForce GTX 1060 Desktop 6GB, NVIDIA GeForce GTX 1070, NVIDIA GeForce 1080, NVIDIA GeForce 1650 Super, NVIDIA GeForce 1660, NVIDIA GeForce GTX 1660 TI, NVIDIA GeForce RTX 20-Series, NVIDIA GeForce RTX Série 30, Série AMD 400, Série AMD 500, Série AMD 5000, Série AMD 6000 e Série AMD Vega.

Se o seu PC atender a todos os requisitos mínimos, você terá que baixar e instalar o aplicativo no seu PC. Acesse o site oficial da Oculus e baixe o Link do Óculo Programas. Baixe o software e instale-o no seu PC.

Configure o Oculus Link no VR Oculus Quest 2

Depois de baixar o aplicativo Oculus Link e instalá-lo em seu PC, você terá que configurá-lo com seu VR Oculus Quest 2.

Para configurar o Oculus Link no VR Oculus Quest 2, siga as etapas abaixo-

Abra o aplicativo Oculus em seu PC e ligue seu VR Oculus Quest 2.

Depois de fazer isso, conecte uma extremidade do cabo USB 3 à porta USB 3.0 do PC e a outra extremidade ao Oculus Quest 2.

Você receberá uma mensagem imediata em VR que diz Permitir acesso aos dados. Clique no Negar e não clique em Permitir. Se você clicou no Permitir opção, desconecte o Quest 2 e conecte-o novamente.

Você receberá uma solicitação para ativar o Oculus Link. Selecione Habilitar, e o Oculus Quest 2 será conectado ao aplicativo VR Link.

Perguntas frequentes

O Oculus Link funciona com o Oculus Quest 2?

Sim, o link Oculus funciona com o Oculus Quest 2 sem problemas.

Como faço para usar o Oculus Link com a Quest 2?

Você terá que baixar o aplicativo Oculus Link no seu PC e conectar o Oculus Quest 2 ao PC. Já discutimos como você pode configurá-lo neste artigo para seguir as etapas fornecidas aqui.

Precisa do cabo Oculus Link para Oculus Quest 2?

Sim, você precisará do cabo Oculus Link para conectar seu Oculus Quest 2 ao aplicativo Oculus Link. Porém, recomendamos que você compre um cabo adicional porque o que vem na caixa é pequeno.

Palavras finais: como transformar o Oculus Quest 2

É assim que você pode configurar o Oculus Link no VR Oculus Quest 2 e usá-lo como Oculus Rift. Siga as etapas acima para configurar a VR no aplicativo Oculus Link sem problemas.