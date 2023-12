Como conseguir ÓCULOS DE GRAU pelo SUS? Benefício que POUCOS sabem

Você sabia que é possível obter óculos de grau por meio do SUS sem custo algum? Afinal, ter uma visão adequada é fundamental para uma existência enriquecedora e eficiente.

Para várias pessoas, a compra de óculos de grau representa um obstáculo devido aos valores elevados. No entanto, o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece um plano específico destinado a disponibilizar óculos gratuitos para quem mais precisa.

Como fazer para adquirir óculos de grau via SUS?

A legislação garante a oferta de óculos de grau pelo SUS, permitindo o acesso à correção da visão para indivíduos que detêm uma prescrição de um médico especialista vinculado ao Sistema Único. Esse programa está acessível a todas as idades e não estabelece critérios baseados em renda, focando nos que realmente necessitam.

Adicionalmente, as normas asseguram que o suporte seja amplamente disponível. Assim, se promove igualdade no acesso à assistência oftalmológica.

Quem está apto a se beneficiar deste programa?

O serviço de óculos de grau pelo SUS é destinado a qualquer pessoa que requeira correção visual e apresente prescrição médica emitida pelo Sistema Único, como citamos. Não existem limitações de faixa etária ou situação financeira, mas certas regiões priorizam grupos em circunstâncias mais precárias, com o intuito de facilitar o acesso direto a atendimentos oftalmológicos.

Quais documentos são exigidos para a solicitação?

Para iniciar o processo de solicitação das lentes corretivas gratuitas, é preciso reunir alguns papéis, como:



Prescrição médica do SUS ou de uma instituição parceira;

Documentos pessoais, como RG ou Certidão de Nascimento;

Cartão do SUS atualizado;

Número de CPF;

Comprovante de endereço.

Além disso, certos casos podem requerer documentos adicionais, como comprovantes de vínculo familiar ou locação de imóvel.

Passos para solicitar e adquirir óculos de grau via SUS

Marcação de Consulta oftalmológica

Entre em comunicação com uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou qualquer entidade de saúde vinculada ao SUS na sua área. Depois, marque um encontro com um especialista em olhos, informando sobre a necessidade de uma avaliação visual.

Consulta oftalmológica

Compareça à consulta previamente agendada. Durante o atendimento, o profissional efetuará análises para avaliar sua capacidade visual. Se a correção visual for necessária, o especialista fornecerá uma prescrição detalhada para a fabricação dos óculos.

Ingresso na central de regulação do sus

Portando a prescrição médica, vá à Central de Regulação do SUS, que geralmente está situada na Secretaria Municipal de Saúde local. Lá, você deverá dar início ao processo, fornecendo a prescrição e preenchendo documentos específicos.

Análise e direcionamento

A Central de Regulação avaliará sua solicitação, verificando a adequação para a obtenção dos óculos. Se aprovado, o pedido será direcionado a uma ótica parceira do SUS.

Escolha dos óculos

Na ótica associada ao SUS, você poderá optar pela armação e pelas lentes de sua preferência, adequando-se às suas necessidades visuais.

Monitoramento e tempo de entrega

O tempo de espera para a entrega dos óculos pode variar conforme a localidade e a demanda. Em certas regiões, o prazo pode ser de até um mês após a aprovação.

Alternativas para obter óculos de grau

Se a aquisição gratuita pelo SUS não for possível, outras opções incluem iniciativas como a Ótica Solidária. Em colaboração com entidades, distribui óculos para pessoas em contexto de fragilidade social. O procedimento se assemelha ao do SUS.

Como conseguir consultas oftalmológicas gratuitas ou a custos reduzidos?

Existem diversas alternativas para consultas sem custo ou a preços mais módicos, como: