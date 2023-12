Como consertar o link do Plex TV que não funciona em 2024

Plex é um serviço de streaming de mídia e uma plataforma de reprodutor de mídia cliente-servidor. O Plex permite aos usuários criar um servidor com todo o acervo de seus filmes, programas da web e outros e acessá-lo usando smartphones, TV ou outros dispositivos. Acessar o Plex em dispositivos como PCs e smartphones é fácil, mas usar o Plex na TV requer algumas etapas a serem seguidas. Você terá que usar o Plex TV Link para usar o Plex na TV. Muitas vezes o Plex TV Link pode não funcionar corretamente. Os motivos mais comuns para enfrentar O link Plex TV não funciona inclui Plex Media Server não funcionando, VPN, proxy, conexão defeituosa, versões desatualizadas do Plex e vários outros.

Como ativar o Plex na sua TV em plex.tv/link

Se você leu este artigo procurando uma maneira de consertar o link do Plex TV que não funciona, você está no lugar certo. Existem várias maneiras de corrigir esse problema e pesquisamos e listamos todas as maneiras de corrigir o problema do Plex TV Link que não funciona. Abaixo estão as melhores maneiras de corrigir o problema de não funcionamento do Plex TV Link.

Certifique-se de que o Plex Media Server esteja funcionando

Você pode enfrentar problemas com o Plex TV Link se o servidor Plex não estiver online e funcionando. Certifique-se de que o Plex Media Server esteja instalado e funcionando e tente executar o Plex TV Link. No entanto, se o servidor estiver online e você ainda enfrentar o problema, passe para a próxima etapa deste artigo.

Desativar VPN

Se você ativou a VPN, provavelmente também enfrentará o problema. Muitas pessoas usam VPNs para acessar conteúdo com restrição geográfica. Certos aplicativos podem não funcionar se a VPN estiver conectada. Se for esse o caso, você deve tentar desabilitar a VPN e depois usar o Plex TV Link. Desativar a VPN provavelmente deve resolver o problema que você está enfrentando e agora você deve conseguir consertar o Plex TV Link.

Tente fazer login novamente em sua conta Plex

Às vezes, o Plex TV Link pode não funcionar devido a certos bugs e falhas técnicas. Você deve tentar fazer login novamente em sua conta Plex para corrigir o problema. Em primeiro lugar, saia da sua conta Plex no seu dispositivo. Depois de sair com sucesso, atualize a tela e tente fazer login novamente. Você terá que inserir as credenciais da sua conta para fazer login novamente em sua conta. Depois de fazer login em sua conta, você poderá usar o Plex TV Link em seu dispositivo.

Certifique-se de que a Internet esteja estável

Em seguida, você deve garantir que a rede à qual está conectado esteja estável. Se você estiver conectado a uma rede lenta e instável, tente solucionar problemas de sua Internet. Você deve tentar conectar o roteador ao dispositivo por meio de uma conexão com fio. Outra coisa que você pode tentar fazer é aproximar o roteador de todos os dispositivos.

Se você estiver em um plano de rede lento, atualize seu plano. No entanto, se o problema não for seu, tente entrar em contato com seu ISP e resolva o problema. No entanto, se a Internet estiver estável e você ainda estiver enfrentando o problema, vá para a próxima etapa de solução de problemas deste artigo.

Se você ainda enfrentar o problema, tente entrar em contato com o suporte Plex. Freqüentemente, o problema pode não ser do seu lado, então entrar em contato com o suporte do Plex provavelmente pode ser a solução. Entre em contato com o suporte do Plex sobre o problema que você está enfrentando e eles o orientarão sobre o problema que você está enfrentando.

Palavras Finais

Se o Plex TV Link não estiver funcionando e você não conseguir transmitir conteúdo do Plex na sua TV, este artigo o ajudará a resolver o problema. Discutimos todas as etapas de solução de problemas para corrigir o problema que você está enfrentando com o Plex TV Link não funcionando. Seguindo as etapas deste artigo, você poderá corrigir o problema que enfrenta com o Plex TV Link.

GUIAS RELACIONADOS: