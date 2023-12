Como consertar que você recebeu uma notificação de nova mensagem do Gmail no iPhone

Você recebe constantemente a notificação “Você tem uma nova mensagem” do Gmail na tela de bloqueio do seu iPhone? mas não encontrou novas mensagens ao verificar? Esse problema comum, porém misterioso, pode atrapalhar o seu dia e afetar sua produtividade. Neste guia, exploraremos vários métodos para corrigir esse problema, garantindo que as notificações do Gmail funcionem perfeitamente com o seu iPhone, visualizando a tela de bloqueio.

Imagine o seguinte: você está no meio de algo importante, seu telefone vibra com uma notificação do Gmail e você pensa: “Ah, esse deve ser o e-mail que eu estava esperando!” Mas não, é apenas o seu telefone chorando, lobo. De novo. Isto não é apenas uma coisa única; isso está acontecendo com muitos de nós, usuários do iPhone. Quer você seja um profissional ocupado aguardando aquele e-mail comercial crucial, um estudante em busca de correspondência universitária ou apenas alguém que gosta de notificações na caixa de entrada tão precisas quanto um relógio suíço, essa falha pode ser um verdadeiro obstáculo.

Como consertar a notificação do Gmail de que você tem uma nova mensagem no iPhone

Forçar a reinicialização do seu iPhone

Uma reinicialização forçada pode ser uma solução rápida para vários problemas, incluindo as notificações persistentes de ‘Você tem uma nova mensagem no iPhone’ quando não há novos e-mails. Este método atualiza a memória do seu dispositivo e pode resolver pequenos problemas.

Para iPhone 8 ou posterior: Pressione e solte rapidamente o botão Aumentar volume e, em seguida, o botão Diminuir volume. Próximo, pressione e segure o botão lateral até ver o logotipo da Apple.

Pressione e solte rapidamente o botão Aumentar volume e, em seguida, o botão Diminuir volume. Próximo, Para iPhone 7 e 7 Plus: Pressione e segure o botão Diminuir volume e o botão Repousar/Despertar. Solte os dois botões quando o logotipo da Apple aparecer.

Pressione e segure o botão Diminuir volume e o botão Repousar/Despertar. Solte os dois botões quando o logotipo da Apple aparecer. Para iPhone 6s e anteriores: Pressione e segure o botão Início e o botão Repousar/Despertar. Solte os dois botões quando o logotipo da Apple aparecer.

Verifique as configurações de visualização de notificação

Se as configurações de visualização de notificação não estiverem configuradas corretamente, a notificação ‘Você tem uma nova mensagem no iPhone’ poderá aparecer inesperadamente. Ajustar essas configurações pode ajudar a garantir que as notificações apareçam apenas quando houver novas mensagens.

Configurações de acesso: No seu iPhone, abra ‘ Configurações ‘.

No seu iPhone, abra ‘ ‘. Navegue até Notificações: Role para baixo e selecione ‘ Notificações ‘.



Role para baixo e selecione ‘ ‘. Toque em Mostrar visualizações: Garanta que ‘Mostrar prévias’ está configurado para ‘Sempre‘ ou ‘Quando desbloqueado’, com base na sua preferência. Isso garante que as visualizações de notificação sejam exibidas corretamente.

Atualize suas configurações de notificação

Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. Se você é atormentado por ‘Você tem uma nova mensagem de notificação do Gmail’, mas não encontra novos e-mails, pode ser apenas um problema nas configurações de notificação. Os iPhones, Deus os abençoe, às vezes podem ficar um pouco confusos, especialmente após uma atualização ou instalação de um aplicativo.

Vá para Configurações: No seu iPhone, toque no ‘ Configurações ‘ícone. É aquele que parece uma engrenagem.

No seu iPhone, toque no ‘ ‘ícone. É aquele que parece uma engrenagem. Navegue até Notificações: Role para baixo e encontre ‘Notificações’. Dê um toque.

Role para baixo e encontre ‘Notificações’. Dê um toque. Encontre o Gmail: Na lista de aplicativos, localize ‘ Gmail ‘. Toque nele para abrir as configurações de notificação do Gmail.

Na lista de aplicativos, localize ‘ ‘. Toque nele para abrir as configurações de notificação do Gmail. Alternar e reativar: Veja o ‘Permitir notificações’ opção. Desative-o e ligue-o novamente. É como dar um leve empurrãozinho no seu telefone para reinicializá-lo.

Veja o opção. Desative-o e ligue-o novamente. É como dar um leve empurrãozinho no seu telefone para reinicializá-lo. Personalize suas preferências: Enquanto estiver aqui, certifique-se de que o estilo de notificação atenda às suas necessidades. Escolha banners, sons, emblemas – o que quer que faça seu barco flutuar.

Aplicativos desatualizados podem agir de maneira estranha, e o Gmail não é exceção. Se ‘Você tem uma nova mensagem, notificações do Gmail’ continuar aparecendo erroneamente, talvez seja hora de atualizar seu aplicativo Gmail. Os desenvolvedores de aplicativos ajustam constantemente as coisas para eliminar bugs e melhorar o desempenho.

Abra a App Store: Toque no ícone da App Store no seu iPhone.

Toque no ícone da App Store no seu iPhone. Vá para Atualizações: Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e vá até ‘Atualizações disponíveis’.

Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito e vá até ‘Atualizações disponíveis’. Atualize o Gmail: Encontre o Gmail na lista. Se houver uma atualização disponível, você verá um botão ‘Atualizar’ próximo a ela. Toque nele e deixe a App Store fazer o seu trabalho.



Encontre o Gmail na lista. Se houver uma atualização disponível, você verá um botão ‘Atualizar’ próximo a ela. Toque nele e deixe a App Store fazer o seu trabalho. Reinicie o Gmail: Depois de atualizado, abra o Gmail. Às vezes, uma reinicialização rápida do aplicativo pode fazer toda a diferença.

Reinstale o aplicativo Gmail

Se a atualização não funcionou, vamos tentar uma lousa limpa. A reinstalação do aplicativo Gmail pode limpar quaisquer dados corrompidos que possam estar causando o erro ‘Você tem uma nova mensagem nas notificações do Gmail’. Pense nisso como um novo começo para seu aplicativo.

Desinstale o Gmail: Pressione e segure o ícone do aplicativo Gmail na tela inicial. Toque em ‘Remover aplicativo’ e confirme.

Pressione e segure o ícone do aplicativo Gmail na tela inicial. Toque em ‘Remover aplicativo’ e confirme. Reinstale o Gmail: Volte para a App Store, pesquise Gmail e toque em ‘Instalar’.

Volte para a App Store, pesquise Gmail e toque em ‘Instalar’. Faça login novamente: Depois de reinstalado, abra o Gmail e faça login novamente em sua conta.

Redefinir Ajustes de Rede

Às vezes, problemas de rede podem afetar a forma como o iPhone recebe dados, incluindo notificações por e-mail. Se ‘Você tem uma nova mensagem, notificações do Gmail’ continuar aparecendo sem novos e-mails, redefinir as configurações de rede pode ser a resposta.

Vá para as configurações: No seu iPhone, abra ‘Configurações’.

No seu iPhone, abra ‘Configurações’. Configurações Gerais: Role para baixo e toque em ‘Geral’.

Role para baixo e toque em ‘Geral’. Redefinir Ajustes de Rede: Role até o final e encontre ‘Redefinir’. Toque nele e escolha ‘Redefinir configurações de rede’. Isso redefinirá suas redes e senhas Wi-Fi, configurações de celular e configurações de VPN e APN.



Role até o final e encontre ‘Redefinir’. Toque nele e escolha ‘Redefinir configurações de rede’. Isso redefinirá suas redes e senhas Wi-Fi, configurações de celular e configurações de VPN e APN. Reconecte-se ao Wi-Fi: Após a redefinição, reconecte-se à sua rede Wi-Fi e verifique se o problema persiste.

Versões desatualizadas do iOS às vezes podem causar problemas de notificação. Garantir que seu iPhone esteja atualizado pode ajudar a resolver o erro de notificação ‘Você tem uma nova mensagem no iPhone’.

Abrir configurações: Toque no ‘Configurações‘ícone no seu iPhone. Vá para Geral: Selecione ‘Geral’ no menu de configurações. Verifique se há atualizações: Toque em ‘Atualização de software’. Se houver uma atualização disponível, baixe e instale-a. Isso pode levar alguns minutos, portanto, certifique-se de que seu dispositivo esteja conectado ao Wi-Fi e carregado.

