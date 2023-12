Como Consultar o BOLSA FAMÍLIA 2024 pelo CPF e pelo NIS

Se você é um beneficiário do programa social Bolsa Família, anteriormente chamado de Auxílio Brasil, é essencial saber como consultar as informações relevantes sobre o benefício. O Bolsa Família, um programa social do governo federal, oferece suporte financeiro para famílias em situação de pobreza. É crucial saber como consultar as informações do benefício, seja para verificar as datas de pagamento ou para saber o valor que será recebido. A consulta pode ser feita facilmente pela Internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal. Você aprenderá agora a consultar o Bolsa Família pelo CPF ou NIS.

Consulta do Bolsa Família

A Caixa Econômica Federal disponibiliza um serviço online que permite aos beneficiários do Bolsa Família consultar várias informações sobre o programa. Com a Consulta Pública do Bolsa Família, é possível saber detalhes como os valores a serem recebidos e o saldo do benefício.

Como fazer a consulta pública do Bolsa Família

Para fazer a consulta pública do Bolsa Família, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal. Clique em “Consultar famílias beneficiárias”. Selecione a opção de “Consulta por família”. Digite o NIS (Número de Identificação Social) e o CPF do responsável familiar. Clique em consultar.

Após seguir essas etapas, você poderá visualizar os detalhes do seu Bolsa Família.

Aplicativo Bolsa Família

Para facilitar o acesso às informações do programa, a Caixa Econômica Federal desenvolveu o aplicativo Bolsa Família. Disponível para Android e iOS, o app permite consultar datas de pagamento, status de cada parcela, e fornece um extrato detalhado do benefício.



O governo divulgou novas regras que tratam sobre a composição dos valores que as famílias beneficiárias do Bolsa Família irão receber. Terá um valor mínimo de R$ 600. Para ter acesso as parcelas do Bolsa Família, a unidade familiar deverá possuir uma renda mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até R$ 218. Assim, os valores são da seguinte forma: Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar;

: R$ 142 por cada pessoa do grupo familiar; Benefício Primeira Infância (BPI) : cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição;

: cota complementar de R$ 150 para famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos em sua composição; Benefício Complementar (BCO) : valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600.

: valor destinado a famílias menores para que as mesmas alcancem o valor mínimo de R$ 600. Benefício Variável Familiar: que contempla gestantes, crianças e jovens ( de sete a 18 anos de idade). O valor dessa modalidade corresponde a R$50, para cada integrante elegível. Também é determinado uma série de condicionalidade que precisam ser cumpridas para assegurar o direito aos valores, como uma frequência escolar mínima, cumprimento do calendário nacional de vacinação e acompanhamento médico regular da gestante e de crianças em fase de desenvolvimento.

Como saber se foi aprovado no Bolsa Família?

Se você foi aprovado no programa Bolsa Família, receberá uma carta em sua casa informando que sua família foi selecionada. Caso não receba essa correspondência, procure o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a Prefeitura de sua cidade. Você também pode consultar a situação do benefício pelo aplicativo Bolsa Família ou pelo número 111 da Central de Atendimento.

Valor do Bolsa Família

Atualmente, o Bolsa Família paga aos seus beneficiários o valor de R$ 600, com adicionais de R$ 150 para crianças de até 6 anos, e de R$ 50 para cada gestante e criança ou adolescente de 7 a 18 anos.

Condicionalidades do Bolsa Família

Para continuar recebendo o benefício, as famílias devem cumprir certas condições nas áreas de saúde e educação. Essas condições incluem a frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, acompanhamento pré-natal para gestantes, acompanhamento nutricional para crianças até 6 anos e manutenção do caderno de vacinação atualizado.

Como consultar o Bolsa Família pelo celular

Para consultar o Bolsa Família pelo celular, baixe o app Bolsa Família. Depois de instalá-lo, faça o login na sua conta e confira todos os detalhes do programa.