Como consultar o Bolsa Família pelo CPF e código NIS? Veja o passo a passo

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que beneficia milhões de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) é o responsável por regular o programa e os pagamentos. Segundo ele, a média do benefício por família é R$ 680,61. Isso porque, além do valor mínimo de R$ 600, muitos ainda recebem os adicionais do programa, de acordo com a composição familiar.

Os beneficiários do programa podem consultar o seu benefício por meio do CPF ou NIS do responsável familiar. A seguir, confira mais detalhes sobre o programa e veja o passo a passo completo para fazer a consulta online.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

Para participar do Bolsa Família é necessário cumprir as regras do programa. A principal exigência é ter renda familiar mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, a família também precisa se inscrever no CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais).

O CadÚnico é o sistema que o governo utiliza para captar as informações das famílias brasileiras e conceder os seus benefícios assistenciais, de acordo com as regras de cada um. Dessa forma, esta é a porta de entrada para aqueles que desejam fazer parte do programa.

Após o cadastro, a família deve aguardar uma nova seleção do Governo Federal, que periodicamente revisa os cadastros para conceder o benefícios para mais brasileiros, de acordo com o orçamento da União.

Como consultar o Bolsa Família pelo CPF e NIS?



Os beneficiários podem consultar o Bolsa Família de forma simples e totalmente online. A seguir, confira os canais de consulta.

Portal Cidadão da Caixa

Primeiro, acesse o site Cidadão Caixa. Depois, siga os seguintes passos:

Faça o login, utilizando o seu CPF; Digite a sua senha, a mesma usada no aplicativo Caixa Trabalhador e do Bolsa Família; Por fim, selecione “Consulta do benefício Bolsa Família”.

Ministério da Cidadania

O Ministério da Cidadania conta com um telefone exclusivo para atendimento ao Bolsa Família, no telefone 121. Assim, basta ligar para o número e seguir as orientações. Pode ser necessário informar o seu CPF ou número do NIS.

Cadastro Único

Outra forma de consultar o benefício é por meio do aplicativo Cadastro Único, que está disponível para Android e IOS. Após acessar o app, siga o passo a passos:

Insira seu CPF; Digite a sua senha da conta gov.br; Selecione a opção do Bolsa Família.

Caixa

Para consultar o seu benefício pela Caixa Econômica Federal, basta seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, ligue para o número 111; Depois, informe o seu CPF; Por fim, selecione a opção do Bolsa Família.

Valor do Bolsa Família

O valor do Bolsa Família varia de acordo com a composição e a renda de cada inscrito. De modo geral, os beneficiários terão a parcela fixa de R$ 600, bem como também poderão receber acréscimos, de acordo com os integrantes. Confira quem tem direito a receber os bônus e o seu respectivo valor:

Gestantes e nutrizes, com bônus de R$ 50;

Crianças com até 6 anos de idade, com bônus de R$ 150;

Crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, com bônus de R$ 50.

Além disso, em dezembro também haverá o pagamento do Auxílio Gás. Assim, as famílias que fazem parte dos dois programas poderão receber um valor ainda maior em dezembro. Os pagamentos do Auxílio Gás seguem o mesmo calendário do Bolsa Família.