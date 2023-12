Como duas fitas de vídeo de um jogo entre Celtics e Lakers levaram ao ‘Big Bang’ da NBA

CO dia de Natal chegou e a NBA mais uma vez ocupa o centro das atenções com um confronto marcante entre o Los Angeles Lakers e celtas de Bostontradição que se tornou a joia da coroa da programação festiva da liga.

Este dia chama a atenção dos entusiastas do basquete em todo o mundo, transcendendo fronteiras e unindo torcedores em comemoração. Embora o “Jogo das Estrelas” tenha o seu próprio fascínio, é Dia de Natal que atrai a atenção total de um público global.

A programação para o dia de Natal apresenta um trio de confrontos atraentes, cada um prometendo sua própria marca de emoção.

Desde o primeiro confronto entre New York Knicks e Milwaukee Bucksapresentando o formidável Giannis Antetokounmpopara o confronto entre Denver Nuggets e os Golden State Warriorsonde Nikola Jokić enfrenta Stephen Curryo dia cresce para o tão esperado Lakers x Celtics.

Esta rivalidade histórica, que remonta à década de 1980, continua a cativar milhões de pessoas, tornando-o um jogo obrigatório para os fãs de basquetebol.

O lendário duelo Celtics x Lakers

Em 31 de janeiro de 1981, um Celtics-Lakers O confronto se tornou o primeiro jogo da NBA transmitido pela televisão fora dos Estados Unidos. O local escolhido foi a Itália e a transmissão, embora com atraso, ocorreu 13 dias após o desenrolar do jogo no Jardim de Boston.

Numa reviravolta surpreendente, o Celtas saiu vitorioso deste confronto, preparando o terreno para uma rivalidade extraordinária que se desenrolaria ao longo da década seguinte.

Este jogo em particular marcou o início do lendário Larry Bird-Magic Johnson saga, uma narrativa que definiria uma era do basquete da NBA.

Interessantemente, Johnson não participou da transmissão do jogo na Itália, acrescentando uma camada intrigante ao contexto histórico. O Lakers, na década seguinte, conquistaria cinco anéis de campeonato em oito participações em finais de dez, enquanto o Celtas garantiu três campeonatos em cinco finais.

O Lakers-Celtics a rivalidade, enraizada nas cidades contrastantes de Boston e Los Angeles, vinha fermentando desde a década de 1960.

A competição acirrada e a história de dois times icônicos rapidamente capturaram a imaginação dos fãs de todo o mundo. Foi uma guerra esportiva que convidou os torcedores a escolherem o lado, vestindo as cores verde ou amarela associadas aos seus respectivos times.

Notavelmente, a transmissão deste jogo em Itália marcou involuntariamente o início da extraordinária expansão global da NBA.

O homem por trás deste momento transformador foi um italiano de 22 anos chamado Andrea Bassani. Sua paixão pela NBA, cultivada na adolescência por meio de viagens frequentes aos Estados Unidos, graças ao trabalho de seu pai no setor aéreo, tornou-se um catalisador para o sucesso internacional da liga.

A transmissão do Celtics-Lakers O jogo na Itália teve seus desafios. Desde a navegação no controle alfandegário até o voo da TWA de Nova York a Milão e, finalmente, a transmissão feita por Dan Peterson, cuja proficiência em italiano, embora não acadêmica, se mostrou eficaz. Até a conversão do sistema NTSC americano para o sistema PAL europeu foi decodificada com sucesso.

O interesse do Canale 5, propriedade do magnata da mídia Sílvio Berlusconi, desempenhou um papel crucial no sucesso da transmissão. Esta exposição global inesperada marcou a ascensão da liga à proeminência internacional, demonstrando o apelo universal de testemunhar atletas extraordinários envolvidos num desporto familiar, mas fascinante.

Depois, a chegada da internet e dos serviços de streaming nas décadas seguintes transformou o consumo de conteúdo da NBA, tornando-o mais acessível aos fãs em todo o mundo.

A evolução da liga, desde a era do David Stern até os dias de hoje, mostra a facilidade com que os produtos da NBA adornam as prateleiras dos supermercados e as mídias sociais transformaram os jogadores em heróis domésticos.

NBA tem uma infinidade de estrelas

A era atual possui uma lista de estrelas do basquete, incluindo LeBron James, Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Antetokounmpo, Jokic e Luka Doncic. Suas camisas não são usadas apenas pelos torcedores; eles são símbolos reverenciados nas famílias em todo o mundo.

O consumo de NBA o conteúdo tornou-se um ritual noturno, facilitado pela internet e pelas mídias sociais, muito longe do início dos anos 80, quando tal acessibilidade era um sonho distante.

Naqueles anos de formação, o NBA enfrentou desafios que vão desde escândalos de drogas até baixa audiência. O impacto transformador Pássaro e Johnson, combinado com a liderança visionária de Stern, ressuscitou a liga, abrindo caminho para o seu domínio global.

Hoje, a NBA é apreciada em 230 países e em 50 idiomas diferentes, um testemunho da sua jornada de fenómeno local americano a espectáculo desportivo global.