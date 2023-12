Como escolher uma maquininha de cartão de crédito? Conheça 3 melhores opções

Se você é um empreendedor ou tem um negócio próprio, sabe que aceitar cartão de crédito é uma forma de aumentar as vendas e facilitar o pagamento dos clientes. Mas como escolher uma maquininha de cartão de crédito que atenda às suas necessidades e ofereça as melhores condições?

Existem diversos modelos e marcas de maquininhas de cartão de crédito no mercado, cada uma com suas vantagens e desvantagens.

Por isso, para te ajudar a decidir qual é a melhor opção para o seu negócio, vamos apresentar alguns critérios que você deve considerar na hora de comparar as maquininhas, e também algumas das principais opções disponíveis.

Critérios para escolher uma maquininha de cartão de crédito

Antes de escolher uma maquininha de cartão de crédito, é importante avaliar alguns aspectos que podem influenciar no seu custo-benefício e na sua experiência de uso. Assim, confira a seguir o que deve ser avaliado.

Taxas

As taxas são os valores que você paga para a empresa que fornece a maquininha a cada venda realizada. Elas podem variar de acordo com o tipo de venda (débito, crédito à vista ou parcelado), o prazo de recebimento (na hora, em 1 dia, em 14 dias, etc.) e o plano escolhido (pré-pago, pós-pago ou aluguel).

Além disso, as taxas podem ser fixas ou variáveis, dependendo da maquininha. Por isso, é importante fazer a comparação das diferentes opções e escolher a que mais se adéqua ao seu volume e perfil de vendas.



Bandeiras

As bandeiras são as empresas que emitem os cartões de crédito, como Visa, Mastercard, Elo e American Express. Quanto mais bandeiras a maquininha aceitar, maior será a sua abrangência de clientes.

Porém, algumas maquininhas podem cobrar taxas diferentes para cada bandeira, ou até mesmo não aceitar algumas delas. Por isso, é importante verificar quais são as bandeiras aceitas pela maquininha de cartão de crédito e se elas atendem ao seu público-alvo.

Conexão

A conexão é um dos critérios que devem ser avaliados durante a aquisição de uma maquininha de cartão de crédito. De modo geral, existem dois tipos de conexão: por chip e WiFi.

As maquininhas que usam chip funcionam com um plano de dados móveis, que pode estar incluso no preço da maquininha ou ser cobrado à parte. Já os modelos que usam o WiFi precisam estar próximas ao ponto de acesso à internet.

Bateria da maquininha de cartão de crédito

A duração da bateria pode variar de acordo com o uso e o modelo da maquininha. Assim, é importante escolher uma maquininha que tenha uma boa autonomia de bateria, especialmente se você faz muitas vendas ou se trabalha em locais onde não há tomadas disponíveis.

Suporte

O suporte é o atendimento que a empresa que fornece a maquininha oferece aos seus clientes em caso de dúvidas, problemas ou reclamações.

É importante analisar se a empresa oferece um bom suporte, que seja rápido, eficiente e disponível em diversos canais (telefone, chat, e-mail, redes sociais, entre outros).

3 opções de maquininhas de cartão de crédito

Agora que você já sabe quais são os critérios para escolher uma maquininha de cartão de crédito, vamos apresentar algumas das melhores opções disponíveis no mercado.

Mas vale lembrar que essas são apenas algumas sugestões. Dessa maneira, você deve fazer a sua própria pesquisa e comparação antes de decidir qual é a melhor para o seu negócio.

A seguir, confira a nossa lista: