Como funciona o Shopping do Nubank? Veja como aproveitar as vantagens

O Nubank, banco digital pioneiro no Brasil, disponibiliza aos seus usuários o “Shopping Nubank”, um serviço integrado ao seu aplicativo que proporciona uma experiência de compras online com mais de 150 lojas parceiras. De acordo com o TechTudo, o serviço do Nubank oferece descontos exclusivos e cashback em produtos de renomadas empresas como Casas Bahia, Lojas Americanas, Natura, Centauro, AliExpress e Shopee.

A plataforma visa não apenas proporcionar comodidade aos usuários, mas também incentivar a concentração de gastos em um único cartão de crédito, contribuindo para uma gestão financeira mais eficiente. O Shopping Nubank torna-se assim uma ferramenta estratégica para aqueles que buscam otimizar seus gastos e aproveitar vantagens exclusivas.

Entenda como funciona a plataforma

Dentro do aplicativo do Nubank, o Shopping é uma aba que reúne uma ampla variedade de marcas, oferecendo cupons de desconto, cashback e a opção de parcelamento em até 24 vezes, dependendo do produto escolhido. Recentemente, uma nova adição chamou a atenção dos usuários: a inclusão de Gift Cards, proporcionando descontos de 2% a 8% nos cartões de presente.

Para acessar o Shopping Nubank, os clientes precisam clicar no ícone de “sacola” no menu inferior do App. Ao escolher um produto, o usuário é redirecionado para o site da loja parceira, onde pode selecionar os itens desejados e efetuar a compra.

O TechTudo destaca que algumas lojas, como as Casas Bahia, proporcionam uma experiência completa de compra diretamente no app do Nubank. Isso inclui desde a escolha dos produtos até o pagamento com NuPay, que oferece a conveniência do parcelamento em até 24 vezes. Essa abordagem não apenas garante a segurança das transações em um ambiente controlado pelo Nubank, mas também oferece suporte da instituição bancária em caso de dúvidas durante o processo de compra.

O cashback é uma das vantagens da plataforma e está disponível na maioria dos parceiros do Shopping Nubank. Dessa forma, os usuários têm a oportunidade de receber uma porcentagem do valor gasto em suas compras, resultando em preços ainda mais atrativos para os produtos.

Parceiros no Shopping Nubank



O Shopping Nubank, serviço integrado ao aplicativo do banco digital, vem conquistando os clientes com uma vasta gama de lojas parceiras, abrangendo diversas categorias. O TechTudo divulgou recentemente uma lista com as opções disponíveis para os usuários do banco digital. Veja a seguir as opções disponibilizadas pelo Nubank:

Airbnb

AliExpress

Alura

Amazon

Amaro

Animale

ASICS

Avon

Boticário

Brastemp

Calvin Klein

Carrefour

Casas Bahia

C&A

Consul

Dafiti

Droga Raia

Drogasil

Electrolux

Eudora

Farfetch

Farm Rio

Fast Shop

GOL

Google Play

Hering

HP

Imaginarium

iFood

Le Postiche

Lenovo

Leroy Merlin

MAC Cosmetics

Magalu

Microsoft

Mizuno

Natura

Nespresso

Nike

Nintendo

Philips

PlayStation

Polishop

PneuStore

Quem Disse, Berenice?

Razer Gold

Renner

Riachuelo

Ri Happy

Samsung

Sestini

Sephora

Shiseido

Spotify

Uber

Udemy

Xbox

Xiaomi

Zattini

A diversidade de lojas parceiras no Shopping Nubank abrange uma ampla gama de setores. Desse modo, a plataforma oferece aos clientes opções variadas nos segmentos de alimentação, automotivo, beleza, saúde e perfumaria, casa, móveis e construção, celulares e informática, educação, eletrodomésticos e eletroportáteis, games, infantil, moda, acessórios, pets, viagem e lazer.

Para obter informações detalhadas sobre as parcerias e aproveitar ao máximo as vantagens oferecidas, os usuários podem consultar os canais oficiais do banco digital. O Shopping Nubank destaca-se como uma plataforma abrangente, alinhada às necessidades e preferências dos clientes da instituição.