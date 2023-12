Como funcionará o processo de inscrição no Cadastro Único em 2024? Saiba como acessar os benefícios

Para quem almeja iniciar o ano de 2024 aproveitando os benefícios sociais disponíveis, uma medida fundamental é realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas do Governo Federal, popularmente conhecido como CadÚnico.

Essa plataforma tem a função central de consolidar informações de indivíduos em situação de vulnerabilidade. Portanto, o ato de se cadastrar no Cadastro Único é o primeiro passo para acessar os benefícios de assistência social oferecidos pelo governo brasileiro.

Seja no âmbito federal, estadual ou municipal, todas as esferas governamentais utilizam as informações contidas nessa base de dados para identificar e selecionar novos beneficiários em iniciativas de apoio.

Então, através desse processo, o indivíduo proporciona às autoridades um panorama abrangente de sua situação socioeconômica, o que contribui para uma distribuição mais eficiente e justa dos recursos destinados à assistência social.

Neste contexto, é importante compreender como realizar a inscrição nesse cadastro em 2024, se a solicitação é feita apenas presencialmente e outras questões pertinentes. Portanto, continue a leitura para explorar detalhes significativos sobre esse processo.

Quem está habilitado a realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico)?

Quem está apto a realizar a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) são, fundamentalmente, as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, enfrentando algum grau de carência e, por conseguinte, necessitando de suporte e assistência social.

A principal finalidade desse cadastro é não apenas quantificar, mas também qualificar o público que demanda maior atenção e auxílio por parte dos programas sociais.



No processo de inscrição, são consideradas as seguintes condições:

Famílias com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa podem se cadastrar no Cadastro Único ;

; Famílias com renda ligeiramente acima desse valor também podem ser incluídas no cadastro, permitindo que participem de programas ou serviços específicos.

Observação: a partir de janeiro o valor do salário mínimo será reajustado, estabelecendo um novo teto de participação nesse sistema de informações.

É relevante ressaltar que, embora o Cadastro Único estabeleça critérios gerais para a inclusão, cada programa que utiliza esse cadastro como referência possui suas próprias exigências e especificidades.

Dentre essas particularidades, destaca-se, principalmente, o estabelecimento de limites de renda específicos para a participação em determinados programas sociais.

Essa informação é especialmente relevante para entender porque muitas famílias que se castram no Cadastro Único não são incluídas no Bolsa Família, por exemplo.

Isso porque, apesar de utilizar a mesma base dados, os critérios do principal programa social de transferência de renda do governo estipula uma renda per capita menor do que a estabelecida pelo Cadastro Único.

Além disso, exige o cumprimento de algumas condicionalidades relacionadas a saúde e educação dos membros do grupo família.

Mas afinal, inscrição é feita de forma presencial ou online?

Você está se perguntando se a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é feita presencialmente?

A resposta é sim! O governo federal recomenda que os interessados em participar desta plataforma essencial compareçam pessoalmente a uma unidade do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social).

Para quem ainda não está cadastrado no Cadastro Único, é possível fazer um pré-cadastro via aplicativo ou site oficial. Essa etapa adiantada permite informar dados importantes.

Após o pré-cadastro, há 240 dias para ir a um posto de atendimento, apresentar documentos obrigatórios e complementares.

Todavia, essa é uma alternativa é opcional, sendo uma forma de agilizar o processo, mas não obrigatória.

O processo de inscrição é conduzido por um representante da família, que deve ter mais de 16 anos, sendo preferencialmente uma mulher. Importante ressaltar que, caso haja aprovação de benefícios, estes serão concedidos em nome do representante designado.

A seguir, apresentamos um guia passo a passo para facilitar o seu processo de inscrição: