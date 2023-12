Como identificar a moeda antiga que já está valendo R$ 6 mil

Muita gente não sabe, mas o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de moedas raras ainda em circulação. Estamos falando de peças valiosas que são cobiçadas entre colecionadores, e que podem valer muito dinheiro no final das contas em vários casos.

Neste artigo específico, vamos falar sobre a moeda de 200 réis do ano de 1894. Trata-se, portanto, de uma peça que não tem mais valor monetário, ou seja, ela não pode ser encontrada em um troco em uma feira. Mas isso não impede que ela seja considerada muito valiosa.

Curiosidades

Uma das curiosidades mais interessantes sobre esta moeda é que ela foi uma das primeiras a circular no Brasil com o chamado efeito massivo. Foi justamente nesta época que a Casa da Moeda começou a fabricar peças a partir de tiragens muito mais altas do que o normal.

Dados oficiais da própria Casa da Moeda indicam que mais de 1,5 milhão de peças foram colocadas em circulação neste ano de 2023. O número é considerado alto pelos numismatas, sobretudo quando se considera a época em que ela entrou em circulação.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 200 réis do ano de 1894, com base em informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Reforma Monetária;

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1935);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 32mm;

Peso: 15gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Dístico ‘REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL’ e a data entre estrelas. Colar de 21 estrelas com Cruzeiro do Sul (5 estrelas) ao centro;

Desenho Reverso: Dístico ‘ORDEM E PROGRESSO/15 DE NOVEMBRO DE 1889’ intercalados por duas estrelas. Valor de face dentro do colar de pérolas, sobre fundo linhado horizontal.



O valor da moeda

Abaixo, você pode conferir os valores detalhados da moeda de 200 réis do ano de 1894, considerando que você encontre a moeda em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 80,00 R$ 550 R$ 1,3 mil

Caso você tenha esta moeda de 200 réis do ano de 1894 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 4,5 mil.

As variantes

Mas o fato é que esta mesma peça poderá ser vendida por muito mais dinheiro caso ela seja encontrada com algum erro de fabricação. Abaixo, você pode conferir alguns casos.

Moeda de 200 réis do ano de 1894 com o reverso horizontal:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 320,00 R$ 650,00 R$ 2 mil

Moeda de 200 réis do ano de 1894 com o reverso invertido:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 350,00 R$ 900,00 R$ 3 mil

Caso você tenha esta moeda de 200 réis do ano de 1894 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 6 mil.

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.