Como identificar a moeda antiga que vale R$ 700

Dentro do mundo da coleção das moedas raras no Brasil, algumas peças são consideradas mais procuradas do que outras. Isso acontece por uma série de motivos, como o grau de conservação, a quantidade de defeitos e até mesmo a tiragem que foi estabelecida no ano da distribuição.

Neste sentido, uma das moedas mais procuradas por colecionadores em todo o Brasil é a peça de 2 cruzeiros do ano de 1951. Há um motivo para que esta peça seja considerada rara: a baixa tiragem. Segundo informações oficiais da Casa da Moeda, apenas cerca de 390 mil exemplares como estes foram postos em circulação.

Por um lado, esta baixa tiragem pode significar que estamos falando de uma peça difícil de encontrar. Com o passar das décadas, é natural que muitas destas peças já não existam mais, o que faz com que a tarefa de buscar estes itens se torne mais complexa.

Por outro lado, a baixa tiragem também significa que estamos falando de um exemplar raro. Afinal de contas, quanto menos peças são colocadas em circulação, maior é a capacidade que esta moeda tem de gerar dinheiro para quem a encontra.

As características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 2 cruzeiros do ano de 1951. Esta é uma peça que não tem mais valor monetário, mas que pode ser encontrada em qualquer região do país a qualquer momento. As informações abaixo foram divulgadas pelo Banco Central (BC):

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 8gr;

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Mapa do Brasil ao centro tendo junto à orla, a esquerda, a palavra Brasil sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas. A esquerda, entre a segunda linha paralela e o mapa, o monograma das letras WT do gravador Walter Toledo;

Desenho do Reverso: No centro, o valor de face ao lado de dois ramos de louro e a constelação do Cruzeiro do Sul. No exergo, o monograma WT do gravador Walter Toledo e a estrela Alfa da constelação do Cruzeiro do Sul. No campo a esquerda, a data.

Quanto vale esta moeda?



Mas afinal de contas, quanto vale esta moeda de 2 cruzeiros do ano de 1952? Considerando as informações mais atualizadas de catálogos especializados da numismática, estes são os valores atuais:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 20,00 R$ 45,00 R$ 150,00

Caso você tenha uma moeda de 2 cruzeiros de 1851 certificada, saiba que ela pode ser vendida por nada menos do que R$ 700.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.