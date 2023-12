Como identificar a moeda comemorativa que vale até R$ 400

Do ponto de vista monetário, uma moeda de réis não tem mais nenhum valor. Entretanto, do ponto de vista da numismática, estes itens podem valer muito dinheiro. Assim, se você encontrar um exemplar antigo, a dica é guardar e pesquisar muito para saber quanto ela vale para os colecionadores atualmente.

Uma das moedas mais famosas neste sentido, é a peça de 200 réis do ano de 1937. Trata-se de um item comemorativo que faz uma homenagem ao Visconde de Mauá. Ele foi o brasileiro que construiu a primeira estrada de ferro da história do Brasil, e que conseguiu trazer a iluminação à gás ao país pela primeira vez.

A peça em questão foi posta em circulação no ano de 1937, e contou com uma tiragem de 6 milhões de exemplares. Embora se trate de um número alto, o fato é que boa parte daquelas moedas já se desgastou, de modo que hoje é bem mais difícil encontrar as peças em questão.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de pontos da moeda de 200 réis do ano de 1937. As informações foram disponibilizadas pelo Banco Central (BC). A partir delas, o cidadão vai poder começar a entender quais são as principais características do objeto.

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942);

Período: República – Era Vargas;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 6gr;

Metal: Cupro-Níquel;

Borda: Lisa;

Reverso: Medalha;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Busto frontal do Visconde de Mauá, construtor da primeira estrada de ferro no Brasil, dividindo o dístico ‘MA UÁ’. Sob as duas últimas letras, monograma LC do gravador Leopoldo Alves de Campos;

Desenho Reverso: Entre pontos, uma locomotiva sobre trilhos, abaixo pela inscrição BRASIL sobreposta à data. No exergo, o valor de face sobreposto à abreviatura Rs e, sob o para-choque da máquina, à direita, a mesma sigla LC (do gravador) que consta no anverso.

O valor da moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 200 réis do ano de 1937? Abaixo, separamos os valores indicados por catálogos mais atualizados. Note que os patamares abaixo são válidos para as moedas que não contam com nenhum tipo de defeito:



De todo modo, analistas afirmam que caso você tenha a moeda de 200 réis do ano de 1937 certificada, ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 400.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: