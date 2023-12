Como identificar a moeda de 5 centavos que vale R$ 600

Uma simples moeda de 5 centavos pode não significar muita coisa para a grande maioria dos brasileiros. Mas os indivíduos que possuem olhares mais atentos, certamente entendem que algumas destas peças podem ser consideradas raras e podem valer muito dinheiro no final das contas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 5 centavos do ano de 1995. Trata-se de uma peça muito procurada por colecionadores da área, mas que pode ser encontrada por qualquer pessoa a qualquer momento. Mesmo indivíduos que não são especialistas podem ter estes itens.

Identificando a moeda

Abaixo, você pode conferir o detalhamento da moeda de 5 centavos do ano de 1995, segundo informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 21mm;

Peso: 3.27gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Efígie da República, dístico BRASIL e ramos de louro estilizados;

Desenho do Reverso: Valor, data e ramos de louro estilizados.

Quando esta moeda é rara?

De acordo com especialistas, nem todas as moedas de 5 centavos podem ser consideradas raras. Para que ela seja valiosa, é preciso que ela conte com um pequeno defeito, normalmente conhecido como cunho trocado.

Isso ocorre quando a peça de 5 centavos é cunhada, por engano, em uma peça de 1 centavo. Trata-se de uma falha cometida pela Casa da Moeda e que só foi percebida depois que o exemplar foi posto em circulação.



Como identificar o erro? Segundo especialistas, basta que o cidadão se baseie no anverso da peça. Caso a moeda tenha uma borda grossa, há uma grande chance de se tratar de um exemplar raro. Uma dica é comparar a sua peça com outras peças de 5 centavos de 1995 para entender se existe mesmo uma diferença.

O valor

Tomando como base as informações dos catálogos numismáticos mais atualizados, é possível afirmar que uma moeda de 5 centavos do ano de 1995 que conta com este erro específico, pode ser vendida em 2023, por nada menos do que R$ 600, ou seja, quase meio salário mínimo.

Caso você encontre a peça com este mesmo erro, mas do ano de 1994, saiba que você também tem uma moeda rara em mãos. Mas neste caso, o valor pago será o de R$ 300, ainda de acordo com os catálogos mais atualizados.

Como descobrir se moedas são valiosas?

Segundo analistas, não há uma mágica para descobrir quais moedas ou cédulas que você guarda em sua casa são valiosas ou não. O que é possível adiantar é que não se trata de uma tarefa simples. Na grande maioria dos casos, as moedas são apenas comuns, de modo que encontrar uma peça rara tende a ser difícil.

Mas difícil não significa impossível. Um dos erros mais comuns cometidos pelas pessoas que procuram por estas moedas raras é imaginar que os itens mais antigos são os mais valiosos. Esta não é necessariamente uma informação verdadeira. Em muitos casos, vários outros pontos devem ser levados em consideração.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.

Uma das opções de venda da moeda é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.