Como INVESTIR em DEBÊNTURES: descubra o que é e como funciona a modalidade

Mas qual o conceito para aprender como investir em debêntures? Quando os juros estão baixos, quem investe procura qualquer ponto de rendimento mais alto. Quanto mais baixos os juros, mais se busca a remuneração alta.

Então, é nesses momentos que os produtos mais complexos ganham atenção, mesmo que tenham um risco mais alto. Nesse contexto, podemos dizer os títulos das bilhões de empresas, por exemplo, se tornam cada dia mais chamativos para os cidadãos.

Assim, se você ainda não sabe como funciona o sistema e de que maneira investir em debêntures, continue conosco. Separamos um guia completo para te ajudar a descobrir tudo sobre essa modalidade.

Como investir em debêntures?

Mas qual é a situação em que vale realmente a pena investir em títulos? Enfim você aprenderá como funcionam os títulos, quais são as principais diferenças entre Debêntures e as ações. Ainda, como eles recompensam os investidores.

Porém, vale lembrar que toda situação precisa de um ajuste para seu perfil de investimento. Nem sempre o que vale para um tipo de investidor, é a melhor solução para outro tipo de usuário.

Quais são os tipos de debêntures?

Algumas diferenças existem entre os títulos que os investidores podem contratar no mercado. Por causa deles, se classificam os itens em certos tipos. Separamos alguns tópicos para te ajudar a entender.



Títulos conversíveis

Certamente é como se, em vez de retornar o dinheiro dos investidores e mais os juros, desse para fazer o pagamento com juros de capital. Contudo, o fato de poder converter diminuísse o risco de investir nos títulos.

Para sempre, também chamadas de perpétuas

Esse tipo de título não tem vencimento antecipado, como costuma acontecer com esses títulos. Por isso ele possui uma característica de tempo mais contínuo, sem um prazo de expiração definido.

Dessa forma, o investidor continua recebendo uma recompensa ao longo do tempo. Ela acontece com base no acordo da empresa no momento da emissão.

Como investir em debêntures simples?

Outra forma de se referir a títulos simples é como ‘não conversíveis”. Isso significa que eles não antecipam a possibilidade de conversão em ações. O investidor sempre vai receber juros sobre o principal, exatamente conforme as condições da oferta.

Portanto, ele acaba não tendo uma oscilação e flutuação de forma tão impactante quanto os conversíveis. Apresentam uma possibilidade menor de riscos, mas ainda é necessário manter a atenção em alta para não perder dinheiro.

Títulos encorajados

Através da lei 12. 431/11 eles foram regulamentados, e também se chamam títulos de infraestrutura. O incentivo oferecido nesses títulos para chamar a atenção de quem investe é a isenção do imposto de renda. Podemos dizer que essa é a principal vantagem.

Além disso existem as debêntures comuns, intercambiáveis e participativas que são “menores”. Porém, isso não quer dizer que tenham menor relevância ou mereçam menor atenção, considere essa opção como parte de seus investimentos, de acordo com seu perfil.

O que são debêntures afinal?

Antes de começar a investir, é importante entender conceitos. Por isso, não tenha medo do nome. Os títulos de dívida são instrumentos de crédito que as empresas emitem e negociam no mercado de capitais.

Em alguns aspectos, funciona de forma semelhante aos títulos do governo negociados no Tesouro Direto. Mas, em vez de financiar o governo, aqueles que compram títulos emprestam dinheiro a uma empresa para colocar em prática grandes projetos.

Qual o seu grande diferencial?

As regras relativas aos termos e forma de remuneração das obrigações são definidas e registradas desde o momento da sua emissão pela sociedade, essencial para como investir em debêntures.

Portanto, quem investe em um título sabe desde o início quanto tempo terá para aplicar o dinheiro e também quanto de juros receberá até então. Devido a essas características, classificam-se os títulos como investimentos de renda fixa, como os CDBs.

Uma diferença fundamental entre títulos e ações, que, reconhecidamente, também se define genericamente como títulos emitidos por uma empresa. No entanto, embora os títulos sejam de dívida, as ações são partes do capital de uma empresa.

Se crescer e der lucro, os investidores poderão obter dividendos e ganhos com a valorização das ações. Uma vez que se registram as perdas, as ações abaixam.

Como o desempenho do investimento pode mudar com base no desempenho da empresa e nas condições de mercado, as ações são classificadas como investimentos de capital.

Por isso, é sempre essencial manter a atenção nas oscilações do mercado e como ele se desenvolve. Todas essas informações acabam interferindo na maneira como você direciona e gerencia seus investimentos.

Debêntures: as vantagens de investir

Em comparação com outros tipos de títulos, os retornos dos investidores elevam um pouco mais.

Afinal, Esses documentos são emitidos por empresas de diversos portes, departamentos e objetivos, o que proporciona um amplo leque de oportunidades para os investidores, ente outras vantagens:

Menor dependência de bancos;

Aumento de visibilidade

Melhoria na reputação empresarial

Porém, se negociam muitos títulos em bolsa (B3), o que pode deixar mais fácil. No entanto, não é incomum restringir o fluxo de documentos (como é fácil vender no chão).

E quais as desvantagens de investir em debêntures?

Uma das desvantagens dos títulos é que alguns títulos podem ter um longo prazo de vencimento – antes disso, os fundos investidos não podem ser resgatados.

Então se o investidor precisar de recursos, terá que correr ao secundário para encontrar pessoas que tenham interesse em comprar seus papéis. Avalie se esse tipo de rendimento é o mais adequado para seu estilo de aplicações.

Ainda, existem alguns outros pontos a se considerar, como menos liquidez no aspecto geral. Outro problema é que alguns títulos podem dizer que é possível a renegociação das condições do contrato de emissão, que têm previsão durante a assinatura.

Então, gostou do nosso artigo sobre debêntures?