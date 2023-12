Como Matthew Stafford foi o arquiteto de temporadas históricas de captura de passes?

Rams de Los Angeles quarterback Matheus Stafford pode não ser considerado um dos maiores de todos os tempos, mas seu impacto no jogo é inegável. À medida que a temporada de 2023 chega ao fim, Stafford tem a oportunidade de solidificar seu legado como um dos passadores mais prolíficos da história da NFL.

Se wide receiver novato Puka Nácua pode acumular mais 147 jardas de recepção, Stafford terá sido o quarterback em três das temporadas de captura de passes mais significativas da história da NFL para Calvin Johnson, Golpe Coopere agora Nácua.

Escolha do Rams na quinta rodada Puka Nácua vem fazendo uma temporada marcante, acumulando 1.327 jardas em 15 jogos. Ele agora está ao alcance do recorde de novato da NFL estabelecido por Lubrificadores de Houston WR Bill Groman em 1960. Na era do Super Bowl, Cincinnati Bengals amplo Ja’Marr Chase detém o recorde com 1.455 jardas.

Especialista da ESPN Adam Schefter expôs o significado da conquista potencial de Stafford, afirmando: “Em 2012, Calvin Johnson estabeleceu o recorde de uma única temporada da NFL com 1.964 jardas de recepção. Seu QB foi Matthew Stafford. Em 2021, Cooper Kupp teve o segundo maior número de jardas de recepção em uma única temporada na história da NFL com 1.947. Seu QB foi – e ainda é – Matthew Stafford. Puka Nacua agora precisa de apenas 147 jardas em seus dois últimos jogos para estabelecer o recorde de maior número de jardas recebidas por um novato na história da NFL. Seu QB é Matthew Stafford. “

A capacidade de Stafford de elevar os seus receptores é evidente nestas estatísticas notáveis, mostrando o seu impacto no seu sucesso. Apesar de serem escolhas intermediárias, ambos Johnson e Nácua estão à beira de temporadas recordes com Stafford no comando.

Stafford é um quarterback do calibre do Hall da Fama?

Quanto à candidatura de Stafford ao Hall da Fama, é um tema que terá que esperar até depois de sua aposentadoria. Aos 35 anos e 15 temporadas acumuladas, os números de Stafford falam por si. Atualmente, ele ocupa o 11º lugar em jardas de passe, finalizações e touchdowns de passe, e é o quinto em jardas de passe por jogo e o sexto em recuperação no quarto período.

Embora possa ter havido preocupações sobre Stafforda capacidade de vencer durante seu tempo com o Leões de Detroit, seu sucesso com os Rams dissipou essas dúvidas. Ganhar um Super Bowl em sua primeira temporada em Los Angeles e levando o time à beira dos playoffs deste ano solidificaram sua posição como zagueiro de primeira linha.

Concluindo, se Stafford já é ou não um quarterback do Hall da Fama está em debate. No entanto, a cada dia que passa e a cada conquista notável em campo, ele está, sem dúvida, mais perto de garantir seu lugar entre os grandes nomes da NFL.