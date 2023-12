Como MONTAR uma boa CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?

Na hora de fazer seu dinheiro render, saber como montar carteira de investimentos pode ser a diferença entre ter sucesso ou não. Por isso, criamos um post com dicas importantes para você saber como começar a montar uma carteira.

Assim, você pode aprender o que é importante considerar nessa hora. Quer aprender como fazer o dinheiro render? Então não feche esta página e continue com a gente, lendo este artigo até o fim.

POR QUE É IMPORTANTE INVESTIR SEU DINHEIRO?

Não adianta somente economizar dinheiro e deixar parado sem que ele renda. Dessa maneira, o investimento é um jeito de conseguir aumentar o dinheiro que você economiza.

Sejam as rendas fixas (poupança, por exemplo), ou as rendas variáveis (como as ações de empresas). Essa é uma maneira de fazer o seu dinheiro trabalhar, e ganhar um lucro em cima do valor acumulado.

Hoje, a cultura da maioria das pessoas é de somente pagar as contas, ou mesmo guardar um dinheiro para emergências. Uma das necessidades mais básicas é ampliar a educação financeira, para que mais pessoas conheçam os benefícios de investir.

Por isso, é muito importante falar sobre investimentos, e de que maneira eles podem melhorar as finanças pessoais. Então, separamos um guia completo para te ajudar a dar os primeiros passos.

Leia mais: Você sabe como INVESTIR em FUNDO IMOBILIÁRIO? A gente te conta o que fazer

O QUE É UMA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS?



Você também pode gostar:

Se você estiver se perguntando: “mas o que é uma carteira de investimentos?” é bem simples de entender o conceito. De maneira geral, a carteira de investimentos é o conjunto de todos os tipos de aplicações que você escolheu fazer.

Assim, ela significa todas os investimentos diferentes que você fez com seu dinheiro. Por isso, é através dela que você pode ver se o conjunto das aplicações é rentável ou não.

DICAS PARA MONTAR UMA BOA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Existem ações que podem te ajudar na hora de aprender qual a melhor estratégia para montar carteira de investimentos. Algumas delas são bem simples, e você pode começar agora mesmo.

Quer saber quais são as dicas para montar carteira de investimentos? Então veja nos próximos tópicos as principais, e porque elas são tão importantes.

CONHEÇA AS OPÇÕES

A primeira parte importante nessa hora é saber quais opções você tem disponíveis. Com isso, você tem uma ideia geral do que cabe ou não para você. Porém, não vale apenas bater o olho e ler quantas e quais são.

Você precisa realmente estudar as opções de mercado, e como elas se relacionam com a economia. Assim, é possível verificar quais delas oferecem mais possibilidades de lucrar para o seu caso.

ENTENDA OS PRAZOS E TENHA PACIÊNCIA

Outra dica importante para você montar uma boa carteira de investimentos é ter em mente os prazos de recuperação. Dessa maneira, cada tipo de aplicação tem um período para retornar.

Assim, alguns deles podem demorar até anos para ter valorizações importantes. Muita gente acha que investir é ter retorno imediato, quando não é bem assim que funciona.

Por isso, você precisa definir também quais são suas expectativas em relação aos prazos. Assim, pode programar sua carteira para ter rendimentos sempre: a curto, médio e longo prazo.

Com isso, você pode sempre ter um dinheirinho a mais todo mês, e não fica desesperado acreditando que suas aplicações não funcionam. Portanto, vale a pena estudar bastante os prazos de cada tipo de investimento.

ESTUDE O MERCADO E AS OSCILAÇÕES

Outra ação muito importante, se você estiver se perguntando: “como eu posso montar uma carteira de investimentos?” é o estudo do mercado. Por isso, é importante saber como os eventos mundiais e nacionais afeitam os investimentos, principalmente as rendas variáveis.

Se você quer aprender a investir, conhecer o mercado é fundamental para ter sucesso. Portanto, você não precisa ser um expert em economia para conseguir isso. Mas tem que saber os conceitos básicos e como eles se relacionam entre si.

Além disso, existem momentos econômicos que são mais benéficos para determinados tipos de aplicação. Saber reconhecer isso é fundamental para conseguir bons resultados em seus investimentos.

DEFINA SEU PERFIL E ADAPTE A CARTEIRA DE INVESTIMENTOS A SUA REALIDADE

Além dessas dicas, é importante que você saiba vem qual a sua realidade, e faça investimentos que condizem com isso. Não adianta querer fazer aplicações que rendem bem com altas somas, e não ter o dinheiro para ver os lucros realmente chegarem.

Portanto, entenda qual a sua realidade, e quais os tipos de produtos mais indicados para seu caso, seja consciente!

Leia também: RENDA VARIÁVEL para você INICIANTE que quer começar a investir

ESCOLHA VÁRIAS OPÇÕES DE INVESTIMENTOS

Uma das melhores maneiras de ter como fugir do prejuízo nos investimentos é escolher opções variadas. Dessa maneira, você consegue encontrar o máximo de alternativas possíveis dentro dos tipos de aplicações.

Isso é fundamental, principalmente se você gosta de aplicar em renda variável. Então, como o mercado flutua muito, ter um monte de opções pode garantir um lucro melhor.

Por exemplo, digamos que você aplique todo o seu dinheiro em ações de uma empresa. Então, essa empresa tem uma desvalorização importante na bolsa de valores. Como resultado, você perde o dinheiro que aplicou, e vai precisar esperar até uma alta para recuperar o prejuízo.

Porém, vamos imaginar que você invista em duas empresas. Uma delas teve uma desvalorização, e outra valorizou muito. De qualquer maneira, você obteve lucro pelo menos em uma das operações.

OUTRAS DICAS PARA MONTAR UMA BOA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

Além dessas dicas, também existe a participação das corretoras no processo de montar uma boa carteira. Algumas delas, tem um processo de escolha de acordo com o seu perfil de investidor.

Então, pode ser uma boa alternativa caso você esteja com dificuldade de encontrar as melhores opções. Aproveite para escolher uma corretora confiável e com taxas acessíveis.

Então, está gostando do nosso conteúdo? Se estiver curtindo, fique à vontade para explorar nossos conteúdos aqui do blog. Dessa maneira, pode encontrar outros artigos sobre investimentos que vão te ajudar a encontrar as melhores opções.

Por isso, fique sempre por dentro das novidades do mundo das finanças aqui com nossos artigos. Isso pode fazer toda a diferença para suas economias pessoais.