Como o Cleveland Browns pode surpreender a NFL e conquistar o campo nos playoffs da AFC

Tele Cleveland BrownsA temporada de 2023 poderia facilmente ter sido prejudicada por uma série de lesões significativas em jogadores famosos, como Deshaun Watson e Nick Chubb. Mas ao invés, Cleveland ficou mais forte à medida que a temporada avançava e conquistou oficialmente seu lugar no AFC playoffs depois de derrotar o Jatos de Nova York sobre Quinta-feira à noite.

Embora a maioria dos observadores veja a corrida pela posição número 1 da AFC como uma batalha entre o Corvos de Baltimore e a Golfinhos de Miamio Marrons permanecem matematicamente vivos para a vantagem de jogar em casa durante os playoffs da conferência – mesmo depois de perderem seu quarterback titular e seu running back titular, entre outros. Cleveland precisará de boa sorte, mas o fato de os Browns continuarem em busca do primeiro colocado é uma indicação de que o técnico Kevin Stefanski e sua equipe fizeram um excelente trabalho guiando esta equipe durante uma temporada regular difícil.

O caminho improvável – mas viável – para a semente número 1

Os Browns aguardarão ansiosamente o resultado do jogo de domingo Golfinhos–Corvos jogo em Baltimore. Se os Ravens vencerem, o Cleveland não terá chance de vencer o AFC Norte e reivindicar a semente número 1 – ambos pertencerão a Baltimore. Mas se Miamitira a virada, que abrirá uma onda de possibilidades na Semana 18.

Primeiro, os Browns terão que cuidar dos negócios e derrotar o rival Cincinnati Bengals no final da temporada regular. Isso levaria o Cleveland a 12 vitórias, o maior número em uma temporada desde 1986. Então, os Golfinhos teriam que perder em casa para o Notas de búfaloenquanto os Ravens também teriam que sofrer uma derrota em casa para o Pittsburgh Steelers.

Se todos os três Browns, Dolphins e Ravens terminassem com registros idênticos de 12-5, Cleveland reivindicaria a 1ª posição graças a um recorde divisional superior em comparação com Baltimore, e um melhor histórico contra adversários da AFC do que Miami.

Vantagem de campo do Cleveland em casa

É muito mais provável que Joe Flacco, Myles Garrette o restante dos Browns terá que começar os playoffs fora de casa, já que o AFC quinta semente e a equipe curinga com melhor aproveitamento. Seria necessária uma sucessão de surpresas para o Cleveland Dawg Libra para assistir seus heróis – muitos dos quais nunca experimentaram o futebol dos playoffs de perto.

Os Browns nunca sediaram um jogo de playoff no Cleveland Browns Stadiuminaugurado em 1999. O futebol dos playoffs não começou em Cleveland desde 6 de janeiro de 1990quando os Browns derrotaram o Contas em um jogo de divisão no há muito demolido Estádio Municipal de Cleveland. Isso será um fator tão motivador quanto qualquer outro para esta iteração dos Browns – que completaram sua série de jogos em casa para 2023 com um recorde de 8-1.